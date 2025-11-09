Guinée : le PEDN conteste la décision de la Cour suprême rejetant la candidature de Lansana Kouyaté

Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a réagi, ce dimanche 9 novembre 2025, à la décision rendue la veille par la Cour suprême déclarant provisoirement irrecevable la candidature de son président, Lansana Kouyaté, à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain.

Dans un communiqué signé par son porte-parole, Mohamed Cissé, le parti se dit « pleinement mobilisé » pour exercer les voies de recours légales en vue de « rétablir la situation dans le respect des lois et règlements en vigueur ».

Le PEDN appelle par ailleurs ses militants, sympathisants et structures à la base au « calme, à la discipline et à la poursuite du travail de terrain » conformément aux consignes données par les inspecteurs politiques.

« Restons unis, sereins et déterminés autour de notre candidat et de notre idéal commun pour la Guinée », conclut le communiqué.

Cette décision de la Cour suprême intervient dans un contexte électoral tendu où plusieurs formations politiques contestent déjà certains aspects du processus de validation des candidatures. Le PEDN, de son côté, entend défendre jusqu’au bout la participation de son leader à la course présidentielle.

Siby