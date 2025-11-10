ledjely
Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema attendu à Conakry ce lundi

Par LEDJELY.COM

Dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu à Conakry ce lundi 10 novembre 2025, a annoncé la présidence de la République du Gabon.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et le Gabon. Selon des sources diplomatiques, plusieurs questions d’intérêt commun seront abordées, notamment la coopération économique et la gouvernance.

Cette visite intervient après son élection à la tête du Gabon en avril 2025, à la suite du processus de transition enclenché après le renversement du régime d’Ali Bongo Ondimba.

Pour rappel, qu’en Guinée, le Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya a également décidé de se lancer dans la course à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain en dépit de ses engagements initiaux.

A suivre…

