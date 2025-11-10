ledjely
Sanoyah–KM36–Lansanaya : des centaines d’usagers paralysés par les travaux routiers

Par LEDJELY.COM

Depuis les premières heures de ce lundi matin, la circulation est complètement perturbée sur l’axe Sanoyah–KM36–Kountia–Lansanaya. Les travaux de réfection engagés par la société Gbitec ont plongé des centaines d’usagers dans un véritable calvaire, bouleversant leur routine quotidienne sur cet itinéraire stratégique reliant plusieurs quartiers de la périphérie de Conakry.

Au carrefour du KM36, de nombreux passagers patientent sous le soleil, dans l’attente de véhicules qui peinent à arriver. La raison : la plupart des taxis et minibus sont bloqués à Lansanaya, tandis que ceux qui quittent le KM36 sont contraints d’emprunter le sens inverse de la circulation, la voie principale menant au pont de Kountia étant barrée par un cordon de sécurité. Selon nos informations, cette mesure s’inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation du tronçon de Kountia, dont notre rédaction avait déjà évoqué le lancement.

Tout au long du parcours, notamment entre Kountia et Lansanaya, les scènes de désolation se multiplient : des dizaines d’usagers à pied, des véhicules immobilisés, et des files interminables de passagers désespérés à la recherche d’un moyen de transport. À partir de Lansanaya, la situation devient encore plus critique, avec un embouteillage monstre causé par les mêmes travaux.

Plusieurs citoyens rencontrés sur place expriment leur colère face à ce blocage inattendu.

« On est surpris de voir la route barrée pour des soi-disant travaux. Ils devraient informer les usagers à temps. Moi, je suis là depuis 7 heures, mais jusqu’à présent je n’ai pas eu de véhicule », déplore un fonctionnaire bloqué sur le bas-côté.

De leur côté, les chauffeurs dénoncent les pertes économiques engendrées par cette situation.

« Vous-même voyez l’embouteillage. Ça nous épuise et ça consomme beaucoup de carburant. Difficile pour nous de faire la recette journalière. Au lieu de faire quatre voyages, on est obligé de se limiter à un ou deux », confie Aboubacar Camara, chauffeur de minibus.

À mesure que les travaux avancent, les habitants de cette zone espèrent que les autorités et la société Gbitec mettront en place un plan de circulation temporaire pour atténuer la souffrance des usagers et fluidifier la circulation sur cet axe vital pour la banlieue de Conakry.

Balla Yombouno

