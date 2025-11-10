ledjely
Nicolas Sarkozy libéré sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contact avec Gérald Darmanin
Nicolas Sarkozy libéré sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contact avec Gérald Darmanin

Après vingt jours de détention provisoire à la prison de la Santé à Paris, Nicolas Sarkozy va retrouver la liberté. La cour d’appel de Paris a décidé, ce lundi 10 novembre, de le placer sous contrôle judiciaire, suivant les réquisitions du parquet général.

Parmi les conditions imposées figure l’interdiction formelle pour l’ancien président de la République d’entrer en contact avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Ce dernier lui avait rendu visite fin octobre, une rencontre qui avait provoqué de vives critiques, notamment au sein de la magistrature.

La justice a également interdit à Nicolas Sarkozy tout contact avec les autres prévenus, les membres du cabinet du ministre de la Justice, ainsi que toute sortie du territoire national.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison ferme, avec mandat de dépôt et exécution provisoire, pour association de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. Le tribunal correctionnel de Paris l’a reconnu coupable d’avoir laissé ses collaborateurs solliciter un soutien financier occulte auprès du régime de Mouammar Kadhafi.

