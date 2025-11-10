Macenta  : 2 morts dans un accident de la circulation à Kouma

Un grave accident de circulation s’est produit à Kouma, dans la sous-préfecture de N’Zébéla, préfecture de Macenta, faisant deux morts. Selon nos informations, un motard en provenance de Koulé est entré en collision avec un taxi de transport commun venant de Koyamah. Le conducteur de la moto est décédé sur le coup, tandis que son passager a succombé à ses blessures au centre de santé de Koulé. Le véhicule impliqué et son contenu ont été incendiés par une foule en colère.

Un témoin oculaire joint par notre correspondant régional attribue l’accident à un excès de vitesse.

« L’accident s’est produit à la sortie du village, près de l’école primaire de Kouma, en direction du pont Diani. Le véhicule avec lequel le motard est entré en collision se rendait de Koyamah à N’Zérékoré. Le motard roulait à vive allure, sous la pluie, sans casque. Il tentait de protéger ses yeux avec la main pour mieux voir, mais sa visibilité restait limitée. C’est cet excès de vitesse qui a provoqué la collision », a déclaré Jean Pokpa Guilavogui.

Le témoin ajoute que le motard et son passager avaient précédemment croisé un autre véhicule qui les avait alertés de la présence d’engins derrière eux.

« Même son passager lui a demandé de ralentir, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le motard a perdu le contrôle lorsqu’il a levé la tête et a aperçu le véhicule en face. Il l’a percuté, et tous deux sont tombés. Le conducteur est mort sur place, tandis que le passager a été transporté d’urgence à Koulé où il a succombé à ses blessures », a précisé Jean Pokpa Guilavogui.

À l’arrivée des habitants, la foule s’est massivement mobilisée. Le conducteur du taxi, connu sous le nom de Yazieubou, originaire du district de Maraou et résidant à Koyamah Centre, a dû regagner son domicile après avoir perdu son véhicule et les bagages de ses passagers. Entre-temps, certains jeunes ont incendié le véhicule et son contenu.

La victime décédée à Koulé était un scieur de profession originaire de Yalenzou, préfecture de N’Zérékoré, tandis que le motard venait de Zatioula, sous-préfecture de Koyamah, préfecture de Macenta.

Selon notre interlocuteur, quatre jeunes de la sous-préfecture de Koyamah ont perdu la vie dans des accidents similaires le mois dernier, dont un motard de Gozoguizia qui s’était heurté à une camionnette stationnée au bord de la route.

Foromo Fazy Béavogui depuis N’Zérékoré