Litige Guinée-Tanzanie : le TAS se penche sur un dossier brûlant ce lundi

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) examine ce lundi 17 novembre 2025 un recours crucial opposant la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) à celle de la Tanzanie. Au centre de l’affaire : le dernier match des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, entaché d’une controverse qui continue d’alimenter les tensions entre les deux pays.

La délégation guinéenne, déjà présente à Lausanne, est conduite par le président de la Feguifoot, Mory Doumbouya. Confiant avant l’audience, il affirme : « Nous avons un pôle d’avocats outillés en la matière. Aujourd’hui, il est clair que la Tanzanie a utilisé un joueur qui n’aurait jamais dû prendre part à la rencontre. Le ministre des Sports et la FGF ne ménageront aucun effort pour que la Guinée soit rétablie dans ses droits, car tous les Guinéens, même le président de la République, tiennent à cette qualification. Le TAS ne connaît ni Paul ni Pierre, ce sont les règles qui seront appliquées ».

Pour la Guinée, le verdict attendu dans les prochains jours sera déterminant pour son avenir dans la compétition continentale.

