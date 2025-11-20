Présidentielle 2025 : l’ADP lance la grande mobilisation pour Mamadi Doumbouya

Ce jeudi 20 novembre 2025, le siège du parti Union des Forces du Changement (UFC) a servi de cadre à la tenue de la convention de l’Alliance Doumbouya Président (ADP). L’événement a mobilisé plusieurs partis politiques et mouvements venus afficher leur engagement aux côtés de cette plateforme.

Composée de 29 partis politiques et de plus de 70 organisations de la société civile et mouvements de soutien, l’ADP s’est fixé pour objectif de fédérer un large soutien populaire autour de la candidature du président Mamadi Doumbouya pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Dès l’ouverture, l’ambiance était survoltée : chants, danses, slogans… Des militants vêtus de t-shirts blancs à l’effigie d’Aboubacar Sylla ont animé les lieux. À l’entrée du siège, une large banderole à l’image de Mamadi Doumbouya donnait le ton de la journée et symbolisait l’esprit de mobilisation générale.

Dans son discours d’ouverture, Aboubacar Sylla, président de l’UFC et de l’intercoalition ADP, a rappelé les raisons qui motivent cette alliance politique.

« Parmi nos aspirants, les électeurs devront choisir la femme ou l’homme le plus légitime à diriger notre pays pour le mandat présidentiel crucial à venir…. Ici, je voudrais faire le constat avec tout le monde, que sous le magistère de la transition dirigé par le CNRD et son président Mamadi Doumbouya, de nombreux progrès ont été réalisés dans plusieurs secteurs. Il s’agit par exemple de la réalisation de milliers de kilomètres de routes à travers tout le pays qui ont permis de désenclaver plusieurs localités, de renforcer le niveau des échanges économiques et commerciaux et de fluidifier la circulation urbaine et interurbaine. La réalisation d’infrastructures hospitalières, scolaires et éducatives qui ont renforcé le niveau et les conditions de vie de nos populations. À ce service s’ajoutent les réformes administratives qui ont fortement amélioré la qualité de la gouvernance mais aussi de l’ingénierie et de féminiser davantage notre administration publique. Toujours au chapitre de réalisation, et qu’on vient de noter particulièrement, l’ambitieux projet du SIMANDOU qui figure au registre des projets miniers les plus importants du monde », a-t-il indiqué.

À l’issue de cette intervention, les partis et mouvements présents ont procédé à la signature officielle du document entérinant leur engagement commun.

Le mémorandum final, lu par Hamidou Barry, a mis en avant le consensus unanime autour de la candidature du président.

« L’inter-coalition constate avec satisfaction au moment où le pays presse les pas pour sortir de la transition et s’achemine vers la tenue de l’élection présidentielle que des progrès importants ont été enregistrés dans de nombreux secteurs sous l’égide du Comité national pour le rassemblement et pour le développement et de son président le général Mamadi Doumbouya. Dans le secteur des infrastructures par exemple, il s’agit d’efforts sans précédent qui ont permis la réalisation des milliers de kilomètres de routes et de pistes rurales à travers tout le pays qui ont permis de renforcer le niveau de désenclavement du pays et des échanges économiques et fluidifier la circulation urbaine notamment dans la capitale Conakry, des nouvelles infrastructures hospitalières, scolaires et éducatives ainsi que d’autres sont sortis de terre ou rénovées, réduisant de façon considérable le retard accumulé par notre pays. En matière de gouvernance publique, le niveau de la qualité des décisions et des réformes administratives ont imprimé à l’action de l’administration une dynamique impressionnante qui a promis des jeunes et des femmes sur le plan international », a-t-il martelé.

L’ADP réaffirme ainsi sa mission : mobiliser, organiser et rallier le peuple autour de la candidature de Mamadi Doumbouya afin de garantir sa victoire à la présidentielle.

Le mémorandum poursuit en ces termes : « Après un examen minutieux de la situation sociopolitique nationale, des candidats en lice pour le compte de l’élection du 28 décembre 2025 prochain, l’inter coalition proclame solennellement son soutien total, sans réserve, aux candidats du mouvement de génération pour la modernité et de développement, Mamadi Doumbouya. L’intercoalition défend que le candidat Mamadi Doumbouya, au regard de son bilan à la tête de l’État et de sa connaissance de son expérience de la Guinée et des Guinéens, est le plus apte à offrir à notre pays de meilleures conditions de sécurité, de stabilité, dans une sous-région en proie à l’insécurité, l’instabilité et le terrorisme ainsi que des opportunités de développement socio-économique ».

Présent à la cérémonie, Dr Ibrahima Sory Diallo, président de l’ADC-BOC et membre de l’ADP, a également exprimé son alignement politique.

« Nous étions dans une logique et nous avons quitté cette logique et sommes venus dans une autre logique. Aujourd’hui, le président Mamadi Doumbouya n’a pas prononcé qu’il est candidat jusqu’à ce que la Constitution donne le droit à tous les Guinéens d’être électeurs et éligibles. C’est la raison pour laquelle nous avons tous postulé et vu la candidature de Mamadi Doumbouya acceptée par la Cour suprême, nous avons dit que c’était nécessaire de l’accompagner », a-t-il soutenu.

N’Famoussa Siby