Autonomisation des femmes : AGL accompagne l’initiative de l’ONG Les Icônes à Boké

À Boké, ce samedi 29 novembre 2025, l’ONG Les Icônes a procédé à la remise de kits et de certificats à 15 femmes bénéficiaires de son projet d’insertion socio-professionnelle, désormais à sa troisième édition. La cérémonie a réuni les autorités locales, les partenaires techniques et financiers, les bénéficiaires et leurs familles, ainsi que la presse locale.

Après une formation intensive en pâtisserie, cuisine et boulangerie, les 15 femmes, toutes en situation de chômage avant le programme, ont été dotées de kits complets comprenant un four, un réfrigérateur et un mixeur. S’en suivra également des enveloppes financières pour constituer un fonds de démarrage de leurs activités génératrices de revenus.

L’une des bénéficiaires, Dorcas Mansaré, exprime sa satisfaction.

« Après deux mois de formation intensive, nous sommes fières de recevoir ces équipements qui nous permettront de mettre en pratique nos compétences. Nous remercions l’ONG Les Icônes pour cette opportunité. Nous avons réalisé 30 recettes à base d’ingrédients naturels, sans cube Maggi, et développé de nouvelles compétences. Malgré nos origines différentes, nous avons travaillé avec joie et détermination. Nous nous engageons désormais à contribuer au développement de notre communauté », s’engage cette bénéficiaire.

Selon Mariama Simo Sylla, présidente de l’ONG Les Icônes, ce projet vise à renforcer l’autonomie des femmes issues des 15 quartiers de la commune urbaine de Boké.

« C’est un sentiment de joie et de fierté. Cela fait plus d’un an que nous travaillons sur ce projet. Aujourd’hui, 15 femmes repartent avec leurs équipements pour démarrer leur business. Je remercie les sponsors et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Ce n’était pas facile, mais Dieu merci », s’est félicité l’organisatrice

Le parrain de la cérémonie, Ahmed Kanté, a réaffirmé le soutien de ses partenaires.

« Nous avions promis d’être présents, et nous sommes là pour accompagner cette ONG. Nous mettrons également des enveloppes à la disposition des 15 bénéficiaires pour leur constituer un fonds de roulement », a t-il promis.

De son côté, Fodé Diaouné, directeur régional de la communication d’Africa Global Logistics (AGL), partenaire financier, a salué la pertinence de l’initiative.

« Les Icônes ont pensé à tout : formation, équipement, accompagnement financier. Former les femmes est important, mais sans matériel, on ne peut aller loin. C’est un programme complet et exemplaire », a t-il assuré

Présidant la cérémonie, la directrice de cabinet du Gouvernorat de Boké, Hadja Ngnalen Condé, a félicité l’initiative.

« Rendre autonomes 15 femmes, c’est favoriser un développement durable pour toute une communauté. Nous encourageons l’ONG à poursuivre cette initiative », lance la directrice de Cabinet.

L’activité a pris fin par la remise officielle des certificats et des kits, suivie de photos de famille. Les responsables de l’ONG ont promis d’assurer un suivi régulier des nouvelles entrepreneures.

Mamadou BAH, depuis Boké