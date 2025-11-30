Lutte contre l’insalubrité : 13 personnes, dont 8 femmes, interpellées à Soloprimo

Le ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a intensifié son opération de lutte contre le dépôt sauvage d’ordures sur la voie publique. Dans ce cadre, treize personnes, dont huit femmes, ont été appréhendées dans la soirée du samedi 29 novembre à Soloprimo, prises en flagrant délit de dépôt illégal de déchets, en violation manifeste des règles de civisme et des normes d’hygiène.

Selon le département, cette arrestation a été rendue possible grâce à la vigilance et à la promptitude des agents de la Garde communale de Ratoma. Les contrevenants ont été interpellés sur place et doivent être transférés devant les autorités compétentes.

Conformément aux textes en vigueur relatifs à la salubrité publique :

1. Dès le dimanche 30 novembre au matin, les personnes interpellées commenceront une sanction de nettoyage dans plusieurs lieux publics, et ce pour une durée de trois jours.

2. Chacune d’elles devra également s’acquitter d’une amende ferme de 5 000 000 GNF.

Balla Yombouno