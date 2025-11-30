ledjely
Accueil » Nuit de violences à Siguiri : un mort dans les heurts après l’arrestation d’Aly Thiam
A la une

Nuit de violences à Siguiri : un mort dans les heurts après l’arrestation d’Aly Thiam

Par LEDJELY.COM

Une vive tension a secoué la ville de Siguiri dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025. Une manifestation spontanée a éclaté pour protester contre l’arrestation d’Aly Thiam, leader des jeunes patriotes engagés dans la lutte contre la destruction de l’environnement, notamment l’usage des machines poclains dans les mines artisanales. Cette manifestation a entraîné la mort d’un jeune et causé plusieurs blessés.

Selon nos informations, Aly Thiam a été interpellé vers 18h dans un parc automobile du quartier Énergie par les forces de l’ordre. Une arrestation qui a immédiatement suscité la colère des jeunes, lesquels ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur la voie publique.

Au service des urgences de l’hôpital préfectoral de Siguiri,  Aminata Milimono, enseignante à l’école primaire de Bolibana, raconte difficilement sa mésaventure.

« Nous étions sortis pour la salutation. Arrivés à Forêt Gare, les gendarmes lançaient des gaz lacrymogènes. Nous sommes rentrés dans une cour pour laver nos visages. On est restés là-bas un moment. Après leur passage, j’ai dit au motard de m’accompagner à la maison au niveau de Forêt Gare, juste à côté de la pharmacie Magna. Le pick-up blindé des gendarmes est venu à toute pompe nous taper et m’a touchée sur mon côté droit. Après, ils nous ont laissés à terre pour partir. Ce sont les jeunes de Forêt Gare qui sont venus me prendre pour m’envoyer à l’hôpital », a-t-elle expliqué.

D’après les médecins, elle souffre d’une large plaie au genou droit et de fortes contusions du même côté.

Un témoin, qui a requis l’anonymat, affirme qu’un jeune manifestant a trouvé la mort après être tombé d’un camion, asphyxié par les gaz lacrymogènes.

« Nous, on était à Forêt Gare. Les gendarmes sont venus casser les vitres d’une voiture et persécuter un taximètre et sa passagère. On a transporté cette femme à l’hôpital. Après, ils (les gendarmes) sont partis vers Siguirikoro. Au niveau du carrefour Cissela, ils ont lancé des gaz lacrymogènes partout. Cela a coïncidé avec l’arrivée d’un camion qui quittait le marché hebdomadaire. Un jeune est tombé du camion sous l’effet du gaz lacrymogène et a trouvé la mort sur place. On a encore transporté ce corps avec la Croix-Rouge à la morgue de l’hôpital préfectoral de Siguiri », a-t-il indiqué.

Au moment où nous quittions les lieux, dans la nuit, des jeunes continuaient de brûler des pneus sur la route.

Ibrahima Camara depuis Siguiri

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Éducation : l’intersyndicale déclenche une grève générale illimitée dès lundi

LEDJELY.COM

Aboubacar Soumah prévient : « Dès qu’on sera bloqués, on déposera l’avis de grève »

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : des militaires annoncent prendre le pouvoir

LEDJELY.COM

CAN 2025 : le TAS déboute la FEGUIFOOT face à la Tanzanie

LEDJELY.COM

Nouvelle pénurie d’essence : files interminables, marché noir en hausse, SONAP silencieuse

LEDJELY.COM

N’zérékoré : un carnaval géant pour inaugurer la Saison touristique 2025-2026

LEDJELY.COM
Chargement....