La ville de Kissidougou a vibré, samedi 29 novembre, au rythme d’une visite marathon de l’une de ses filles les plus illustres, Mme Fatoumata Foula Diallo.

Surnommée affectueusement « Fanta Diallo » dans son fief de Kissifaramayah, la cadre politique a enchaîné les rencontres et les symboles forts lors d’une journée dense, mêlant dialogue politique, respect des traditions et célébration sportive.

La séquence a débuté dans la matinée, samedi 29 décembre, par une réunion d’échange avec une imposante délégation venue des localités de Bagnan, Tiro, Kaoula et Gnafourando, dans la préfecture de Faranah.

Les échanges ont porté sur la mobilisation en vue de la victoire du GMD (Génération pour la Modernité et le Développement) du Général Mamadi DOUMBOUYA.

Ensuite, elle a entamé un parcours marqué par le respect des coutumes.

Sa première étape l’a conduite chez le Sotikemo, le patriarche de la ville, pour les salutations d’usage, un geste de déférence essentiel dans la culture locale. Mais Fanta Diallo est allée bien au-delà de ce protocole.

Dans un geste rare et fortement apprécié, elle a personnellement rendu visite aux patriarches de toutes les communautés résidant à Kissidougou : Basse-Guinée, Fouta, Manding et Forêt. Cette tournée d’exception a marqué les esprits.

Les porte-parole de certaines de ces communautés, notamment le Hali Poular et celui de la Basse-Guinée, ont tenu à exprimer leur satisfaction. Ils ont unanimement témoigné qu’il s’agissait d’une première : jamais un cadre de ce rang et de cette envergure n’était venu leur rendre visite en dehors de toute considération électoraliste immédiate.

L’apothéose de cette journée riche en émotions s’est jouée sur la pelouse du stade préfectoral de Kissidougou, où se tenait la finale du tournoi de football inter-quartier doté du trophée Général Mamadi DOUMBOUYA.

Une foule enthousiaste a assisté à un match serré opposant l’équipe de Kenema à celle de Madina.

Après 90 minutes de jeu acharné soldées par un score de parité, c’est finalement Madina qui a soulevé le trophée à l’issue de la séance de tirs au but.

Au-delà de la victoire, c’est l’ensemble des 24 quartiers participants qui ont été récompensés, chacun recevant des équipements sportifs, un geste visant à promouvoir le sport et la cohésion sociale chez les jeunes.

Au cœur de cette effervescence, Mme Fatoumata Foula Diallo était une fois encore en communion avec la population. Acclamée, abordable, elle a partagé ces moments de liesse, confirmant son ancrage profond dans son terroir natal.

Ce dimanche 30 novembre 2025, Mme Fatoumata Foula DIALLO a reçu l’association des chasseurs traditionnels de Kissidougou, venus témoigner leur engagement à soutenir les idéaux de développement du Général Mamadi DOUMBOUYA.

Par ailleurs, Vendredi 28 novembre 2025, une onde de solidarité a traversé l’hôpital préfectoral de Kissidougou, à l’occasion d’une visite humanitaire marquée par le symbole et la générosité. Une délégation, conduite par Mme Fatoumata DIALLO, fille bien-aimée de la cité, a choisi ce lieu de soins pour une action concrète en faveur des plus fragiles.

Cette initiative, placée sous le haut patronage du Président de la République, le Général Mamadi DOUMBOUYA, visait à apporter un soutien aux patients hospitalisés.

Au nom du Chef de l’État, un don substantiel a été officiellement remis à l’ensemble des personnes hospitalisées.

Cette contribution est destinée à alléger les charges de santé pour les personnes présentes et leurs familles, facilitant ainsi leur accès aux soins et participant à leur processus de guérison dans un esprit de sérénité.

L’action de ce jour dépasse le simple geste caritatif. Elle s’inscrit dans une vision plus large de cohésion sociale et de proximité chère aux autorités sous la clairvoyance du Général Mamadi DOUMBOUYA.

Les sourires aux lèvres et les mots de réconfort échangés au chevet des malades ont souligné la portée humaine de cette démarche. Pour les autorités, il s’agit de rappeler que, malgré les défis nationaux, aucun citoyen ne doit se sentir abandonné, surtout dans l’épreuve de la maladie.

Ces journées à Kissidougou ont dépeint le portrait d’une femme politique à l’écoute, enracinée dans ses traditions et habile à créer du lien social.

Une stratégie de proximité qui, visiblement, trouve un écho particulièrement favorable auprès des populations de Kissifaramayah et au-delà.