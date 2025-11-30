Éducation : face à la grève annoncée, le MEPU-A appelle au maintien des cours

Alors que les syndicats appellent les enseignants à cesser toute activité dès ce lundi 1er décembre, le ministère de l’Éducation pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) invite, pour sa part, toutes les administrations scolaires à assurer la continuité pédagogique dans leurs établissements. Le ministère demande la mise en place de « toutes les dispositions nécessaires » afin d’éviter une nouvelle paralysie d’un système éducatif déjà fragilisé par des années de perturbations.

Dans son communiqué, le MEPU-A insiste sur la nécessité de maintenir les cours « dans le calme, la discipline et la sérénité ».

« Le ministère invite l’ensemble des administrations scolaires à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la continuité pédagogique au sein de leurs établissements respectifs », peut-on lire.

Le MEPU-A dit compter sur l’engagement des enseignants, le soutien des parents d’élèves et l’implication des autorités administratives et locales pour garantir un fonctionnement normal des écoles, malgré la pression du mot d’ordre syndical.

« Le MEPU-A sait compter sur l’engagement des enseignants, le soutien des parents d’élèves ainsi que l’accompagnement des autorités administratives et locales pour garantir le déroulement normal des cours dans le calme, la discipline et la sérénité. Le ministère réaffirme enfin sa disponibilité à œuvrer, dans un esprit de dialogue responsable, pour des solutions durables au bénéfice du système éducatif national », souligne le communiqué.

Cependant, l’appel à la grève générale maintenu par les syndicats pour ce lundi ne fait pas l’unanimité au sein de l’Intersyndicale de l’éducation. Le SLECG d’Aboubacar Soumah, notamment, rejette le mot d’ordre de grève.

Ledjely.com