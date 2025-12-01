ledjely
Accueil » Guinée-Bissau : Fernando Dias réapparaît à Ziguinchor après la « combine » militaire
ActualitésAfriquePolitique

Guinée-Bissau : Fernando Dias réapparaît à Ziguinchor après la « combine » militaire

Par LEDJELY.COM

Introuvable depuis la « combine » survenue en Guinée-Bissau, l’opposant Fernando Dias Dacosta refait surface. Il se trouve actuellement à Ziguinchor, au sud du Sénégal, selon des sources médiatiques. L’homme politique, qui revendique la victoire à l’issue des récentes élections générales en Guinée-Bissau, aurait quitté son pays par des voies de contournement afin d’échapper aux postes de contrôle officiels.

Selon Seneweb, fuyant d’éventuelles représailles des nouvelles autorités bissau-guinéennes, Fernando Dias Dacosta a été accueilli dans la capitale méridionale par la famille de son directeur de campagne. Son arrivée discrète, effectuée à pied via des passages non officiels, illustre le climat de tension qui prévaut à Bissau depuis la publication de résultats électoraux contestés.

À noter que des militaires ont annoncé mercredi avoir pris le « contrôle total du pays », suspendu le processus électoral et fermé les frontières, alors que le pays attend encore les résultats de la présidentielle et des législatives. Selon plusieurs observateurs, ces résultats donnaient vainqueur l’opposant Fernando Dias Dacosta, soutenu par le PAIGC.

Après son éviction de la Guinée-Bissau, le président déchu Umaro Sissoco Embaló avait d’abord posé ses valises à Dakar, où il n’était pas le bienvenu aux yeux du Premier ministre Ousmane Sonko. Celui-ci avait ouvertement mis en doute la version du « coup d’État », évoquant plutôt une « combine ». Mécontent, Embaló a finalement quitté Dakar pour Brazzaville, chez Denis Sassou N’Guesso.

La présence de Fernando Dias Dacosta à Ziguinchor traduit le climat d’insécurité qui l’entoure depuis la crise post-électorale. L’opposant sollicite désormais une protection officielle de la part des autorités sénégalaises.

N’Famoussa Siby 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée-Bissau : la junte sous pression

LEDJELY.COM

Manifestations à Siguiri : jeunes et forces de l’ordre s’affrontent

LEDJELY.COM

Éducation : face à la grève annoncée, le MEPU-A appelle au maintien des cours

LEDJELY.COM

Kissidougou : une journée de proximité et de symboles pour Fatoumata Foula Diallo

LEDJELY.COM

Nuit de violences à Siguiri : un mort dans les heurts après l’arrestation d’Aly Thiam

LEDJELY.COM

Autonomisation des femmes : AGL accompagne l’initiative de l’ONG Les Icônes à Boké

LEDJELY.COM
Chargement....