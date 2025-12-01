Guinée-Bissau : Fernando Dias réapparaît à Ziguinchor après la « combine » militaire

Introuvable depuis la « combine » survenue en Guinée-Bissau, l’opposant Fernando Dias Dacosta refait surface. Il se trouve actuellement à Ziguinchor, au sud du Sénégal, selon des sources médiatiques. L’homme politique, qui revendique la victoire à l’issue des récentes élections générales en Guinée-Bissau, aurait quitté son pays par des voies de contournement afin d’échapper aux postes de contrôle officiels.

Selon Seneweb, fuyant d’éventuelles représailles des nouvelles autorités bissau-guinéennes, Fernando Dias Dacosta a été accueilli dans la capitale méridionale par la famille de son directeur de campagne. Son arrivée discrète, effectuée à pied via des passages non officiels, illustre le climat de tension qui prévaut à Bissau depuis la publication de résultats électoraux contestés.

À noter que des militaires ont annoncé mercredi avoir pris le « contrôle total du pays », suspendu le processus électoral et fermé les frontières, alors que le pays attend encore les résultats de la présidentielle et des législatives. Selon plusieurs observateurs, ces résultats donnaient vainqueur l’opposant Fernando Dias Dacosta, soutenu par le PAIGC.

Après son éviction de la Guinée-Bissau, le président déchu Umaro Sissoco Embaló avait d’abord posé ses valises à Dakar, où il n’était pas le bienvenu aux yeux du Premier ministre Ousmane Sonko. Celui-ci avait ouvertement mis en doute la version du « coup d’État », évoquant plutôt une « combine ». Mécontent, Embaló a finalement quitté Dakar pour Brazzaville, chez Denis Sassou N’Guesso.

La présence de Fernando Dias Dacosta à Ziguinchor traduit le climat d’insécurité qui l’entoure depuis la crise post-électorale. L’opposant sollicite désormais une protection officielle de la part des autorités sénégalaises.

N’Famoussa Siby