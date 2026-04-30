Élections locales : face aux tensions, un appel urgent à la cohésion à N’Zérékoré

À l’approche des élections législatives et communales en Guinée, la tension s’intensifie dans plusieurs circonscriptions, notamment à N’Zérékoré. Les choix de candidats opérés par les partis politiques, vivement contestés, nourrissent frustrations, incompréhensions et inquiétudes au sein des populations.

Face à cette situation, Emmanuel Fassou Sagno, coordonnateur régional du collectif des ONG de défense des droits de l’homme dans la région forestière, a appelé la population à plus de responsabilité collective.

Il l’a fait savoir lors d’un entretien accordé à notre correspondant basé dans la préfecture, ce mercredi 29 avril 2026.

Dans une déclaration empreinte d’émotion, il invite non seulement les candidats, mais aussi les populations, à privilégier le dialogue et la cohésion sociale, afin d’éviter toute dérive susceptible de compromettre la paix et le vivre-ensemble.

Selon lui, les tensions observées dans plusieurs localités sont souvent le fruit des décisions prises au haut niveau des « représentants » des communautés, sans une réelle adhésion des populations à la base. Une situation qui, selon le défenseur des droits humains en région forestière, pourrait engendrer des conflits post-électoraux si elle n’est pas gérée avec lucidité et retenue.

« Les élections locales concernent directement les communautés. Si les choix des candidats ne reflètent pas leur volonté, cela peut créer des frustrations dangereuses », souligne Émmanuel Fassou Sagno.

Dans ce contexte, il exhorte les candidats lésés à faire valoir leurs droits par les voies légales, notamment devant les juridictions compétentes, plutôt que de céder à la tentation de la confrontation. Aux citoyens, il recommande un sens élevé de responsabilité, rappelant qu’« une élection n’est pas la fin du monde mais une question de temps ».

Au-delà des acteurs politiques et sociaux, Emmanuel Fassou Sagno interpelle également les institutions chargées de l’organisation du scrutin afin qu’elles prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir des élections libres, transparentes et crédibles, gage d’un processus apaisé et accepté par tous.

Alors que le pays s’apprête à vivre un moment crucial de son calendrier démocratique, cet appel sonne comme une opportunité : celle de faire des élections un maillon fort de la culture de la paix plutôt qu’un facteur de division.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré