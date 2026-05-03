FRONDEG : les candidats du Grand Conakry réaffirment leur retrait du processus électoral

Ce 3 mai 2026, les candidats du Front Démocratique de Guinée (FRONDEG) pour la zone du Grand Conakry sont sortis de leur silence. Par la voix de Fatoumata Dansoko, ils ont réaffirmé leur soutien total à la décision de leur Bureau politique national de se retirer du processus électoral en cours. Cette prise de position intervient après l’annonce de la Directrice générale des élections, qui avait laissé entendre que certains candidats contestaient cette décision du parti.

Réunis au siège du parti, les candidats aux élections communales et législatives ont affiché une unité sans équivoque face à la presse nationale et internationale. Alors que le pays s’apprête à aller aux urnes, le FRONDEG a choisi le retrait officiel et définitif, une décision qualifiée de « souveraine » et dictée par une analyse rigoureuse de la situation politique nationale.

Malgré des ambitions personnelles que l’on imagine fortes à l’approche du scrutin, les candidats signataires ont insisté sur la primauté de la discipline partisane. « La discipline partisane n’est pas pour nous une contrainte que l’on subit, elle est une conviction que l’on assume fièrement », précise la déclaration lue par Mme Dansoko. Pour ces militants, participer aux élections dans les conditions actuelles ne servirait pas les « intérêts supérieurs du peuple de Guinée ».

Conscients de la déception que ce retrait peut engendrer chez leurs sympathisants de base, les candidats du Grand Conakry ont lancé un appel pressant à la cohésion. Ils exhortent leurs structures communales à ne pas se laisser entraîner dans des « aventures individuelles » qui pourraient fragiliser le parti.

Ainsi, les candidats ont rappelé que leur combat ne se limitait pas à la simple conquête de mandats, mais s’inscrivait dans une vision plus large d’une Guinée régie par la transparence et le respect de la volonté populaire. Le FRONDEG choisit donc de rester « debout et uni », plaçant l’éthique politique au-dessus de la compétition électorale immédiate.

Thierno Amadou Diallo