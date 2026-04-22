Guerre en Iran : pénurie et flambée des prix des préservatifs en vue

Le leader mondial du préservatif alerte sur une crise imminente. Entre hausse des coûts, retards logistiques et stocks en baisse, les prix pourraient grimper bien au-delà des 30 % annoncés.

Un impact discret mais potentiellement lourd de conséquences. Le premier fabricant mondial de préservatifs, Karex, tire la sonnette d’alarme : la guerre au Moyen-Orient perturbe fortement la production et la distribution de ces produits essentiels de santé publique.

La société malaisienne Karex Bhd, premier producteur mondial, prévoit une augmentation de ses prix de 20 à 30 %, voire davantage si les perturbations persistent.

Son directeur général, Goh Miah Kiat, n’a pas caché son inquiétude dans une interview accordée à Reuters : la guerre en Iran désorganise profondément les chaînes d’approvisionnement, entraînant une hausse généralisée des coûts de production.

« La situation est assurément très fragile… Nous n’avons d’autre choix que de répercuter les coûts sur les clients dès maintenant », a averti son PDG, Goh Miah Kiat, dans une déclaration à Reuters.

Depuis le début du conflit fin février, l’entreprise observe une flambée des prix des matières premières essentielles. Le caoutchouc synthétique, le nitrile, les matériaux d’emballage comme les feuilles d’aluminium, ainsi que les lubrifiants tels que l’huile de silicone, sont tous concernés. Une pression financière qui pousse Karex à répercuter ces hausses sur ses clients.

Mais la situation est aggravée par un autre phénomène : une demande en forte augmentation. En raison des retards d’expédition et de l’explosion des coûts de transport, de nombreux distributeurs se retrouvent avec des stocks inhabituellement bas. Résultat, les commandes affluent, accentuant la tension sur le marché.

« Nous faisons face à une combinaison de facteurs sans précédent », laisse entendre le patron de Karex, alors que les produits restent parfois bloqués en mer pendant plusieurs semaines.

Au-delà des enjeux industriels, cette crise pourrait avoir des conséquences directes sur la santé publique. Une hausse significative des prix, combinée à des difficultés d’approvisionnement, risque de limiter l’accès aux préservatifs dans plusieurs régions du monde.

Ainsi, un conflit géopolitique localisé continue de démontrer son impact global, jusque dans les aspects les plus intimes de la vie quotidienne.

N’Famoussa Siby