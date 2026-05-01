Élections communales à N’Zérékoré : le tribunal ordonne la réintégration de plusieurs candidats

Le tribunal de première instance de N’Zérékoré a rendu, ce vendredi après-midi, sa décision dans le contentieux opposant plusieurs candidats, dont Mory Kaba du Rassemblement de la Renaissance et du Développement (RRD) et Cécé Gbocé Loua de l’Union pour le Développement de N’Zérékoré (UDZ), à la Direction préfectorale des élections.

Après avoir entendu les différentes parties ainsi que les observations du substitut du procureur, le juge Me Ismaël Nabé a statué en faveur des requérants. Dans son verdict, la juridiction a relevé une violation des dispositions du code électoral.

« Le tribunal, après en avoir délibéré, reçoit les recours formés par M. Mory Kaba, Cécé Gbocé entre autres, candidats des partis politique dénommé Rassemblement de la Renaissance et du Développement, Union pour le développement de N’Zérékoré et plusieurs autres. Au fond, constate la violation de l’article 249 du code électoral par la DGE. Cet état de fait constitue une irrégularité grave affectant le droit des candidats.

En conséquence, annule la décision numéro 587, MATD DGE 2026, et ainsi avril 2026, la question portant des élections contre un rejet de la liste du candidat du parti Rassemblement de la Renaissance et le développement dont M. Mory Kaba et autres en tête liste. Ordonne la réintégration immédiate sans délai des dites listes sur la liste définitive des candidats aux élections communales », a déclaré le juge.

Par cette décision, le tribunal annule le rejet des listes concernées et ordonne leur réintégration sur la liste définitive des candidats aux élections communales.

Réagissant à ce verdict, Mory Kaba, l’un des plaignants, a exprimé sa satisfaction, affirmant que son dossier avait été déposé conformément aux exigences légales.

« Nous étions les premiers à déposer les 45 dossiers au complet, et rien ne nous avait été reproché. Donc c’est pour dire que pour nous, c’était extrêmement fait exprès de rejeter nos dossiers, puisque le seul objectif que nous avons, c’est d’aller à la mairie. Et donc je pense qu’ils avaient déjà vu ce qui venait,

peut-être c’est à cause de ça qu’ils ont pu récaler nos candidatures », a-t-il déclaré.

Le candidat a également salué la décision de justice, réaffirmant sa confiance dans les institutions judiciaires du pays.

« Cette décision rendue par le tribunal, dès le premier jour, nous, on avait déclaré devant le tribunal qu’on fait confiance à la justice de notre pays, puisque cette justice, est républicaine. C’est pourquoi, vous avez constaté, depuis avant-hier, on était là, en train de passer un à un. Et aujourd’hui, le tribunal a pris sa responsabilité, a rendu justice et a donné raison à qui de droits. Et ça, nous saluons la décision du tribunal », a-t-il fait savoir.

Outre Mory Kaba, plusieurs autres candidats, dont Cécé Gbocé Loua, ont également été rétablis dans leurs droits par le tribunal de première instance de N’Zérékoré.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré