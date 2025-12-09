Éducation : vers une levée du mot d’ordre de grève générale ?

À la suite de discussions avec les autorités, notamment le ministre du Travail et de la Fonction publique mardi, l’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE-SNE) annonce la tenue d’une assemblée générale ce mercredi 10 décembre à la Bourse du Travail, invitant l’ensemble des enseignants à y participer. Cette rencontre pourrait-elle se solder par une levée du mot d’ordre de grève générale ?

Il faut noter que, depuis quelques jours, des manifestations spontanées d’élèves des écoles publiques perturbent les cours dans plusieurs établissements publics et privés du pays. Ces mouvements d’humeur se sont soldés par le décès d’une jeune élève dans la journée de ce mardi 9 décembre 2025.

Communiqué de l’Intersyndicale de l’Éducation FSPE–SNE :

Chers camarades enseignants,

Suite à la rencontre à huis clos qui s’est tenue ce mardi 9 décembre 2025 à la Bourse du Travail entre le mouvement syndical guinéen et le gouvernement, les camarades secrétaires généraux de l’Intersyndicale de l’Éducation invitent tous les enseignants et enseignantes de Guinée à une grande assemblée générale ce mercredi 10 décembre à la Bourse du Travail à partir de 14h00.

Camarade, salut !

Vive les enseignants !

Vive les enseignantes !

Vive l’Intersyndicale de l’Éducation !