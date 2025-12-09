ledjely
Ligue 1 : après huit ans, le Milo bat enfin le Horoya

Par LEDJELY.COM

Après son match nul contre l’ASK (1-1) lors de la précédente journée, le Milo FC de Kankan avait à cœur de battre, pour la première fois depuis 2017, le Horoya AC de Conakry ce mardi 9 décembre 2025 comptant pour la 9e journée.

Dès l’entame, les Bleu et Blanc ont imposé leur rythme, mettant tous les ingrédients de leur côté. Et dès la 10ᵉ minute, sur un contre bien mené, l’attaquant de Kankan est fauché dans la surface. Seydouba Soumah transforme le penalty et ouvre le score : 0-1 à la 11ᵉ minute.

Le jeu reprend, mais le HAC peine à trouver de la cohérence, tandis que le Milo continue de pousser. À la 15ᵉ minute, un joueur du Milo est de nouveau fauché, cette fois aux abords de la surface. Sur le coup franc, le jeune Sidiki Konaté dépose un ballon millimétré sur la tête de Mamady Kallé, qui double la mise : 0-2. Le Horoya, dos au mur, tente alors de réagir et accentue la pression. Dans les dernières minutes de la première période, Gnagna Barry pense réduire l’écart, mais son but est annulé pour hors-jeu. La pause intervient sur cet avantage de deux buts en faveur du Milo.

Au retour des vestiaires, le Milo, conscient des erreurs commises face à l’ASK, refuse de reculer. Les joueurs ressortent proprement et regardent le HAC droit dans les yeux. Malgré une possession plus affinée, le Horoya peine à inquiéter la défense adverse. Les hommes de Nabaya, solides et sereins, s’appuient sur un Kemo Touré une nouvelle fois impérial dans ses interventions.

Malgré les changements opérés par Nouhoum Diané, notamment avec les entrées de Mandela et Morlaye Sylla, le Horoya reste émoussé et incapable de faire évoluer le score. Le Milo signe ainsi une performance de taille et met fin à une série noire de huit ans sans victoire face au champion de Guinée en titre.

Lonceny Camara

