Kindia : deux accidents mortels font 10 victimes en 48 heures

La route continue de faucher des vies à Kindia. En l’espace de deux jours, deux accidents de la circulation ont coûté la vie à dix personnes, plongeant plusieurs familles dans le deuil.

Le premier drame s’est produit le mardi 9 décembre 2025 à Gnegneya, dans la sous-préfecture de Mambia. Huit personnes ont péri, dont sept brûlées vives sur les lieux. L’accident est survenu aux environs de 17 heures au PK 35, sur l’axe Kindia–Coyah. Il a impliqué un camion benne Iveco immatriculé AQ 02380-2 et un minibus Mercedes immatriculé AH 7044-03.

Selon une source sécuritaire, le conducteur du camion serait à l’origine du choc. Le bilan fait également état d’un blessé grave et d’importants dégâts matériels. Le minibus, entièrement calciné, a piégé ses occupants.

La huitième victime a succombé à ses blessures à l’hôpital de Coyah, comme l’a confirmé le Dr Mory Kaba, médecin urgentiste à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. Parmi les victimes figurent une femme enceinte et deux enfants.

Le second accident est survenu ce mercredi matin à Sougueta. D’après des témoins, un véhicule de marque Verso a brusquement quitté la chaussée avant de renverser trois piétons. Deux d’entre eux sont morts sur place, tandis qu’un militaire a été grièvement blessé. Son état est jugé critique.

À Kindia, les accidents de la route se multiplient. Selon les services de sécurité, l’imprudence des conducteurs, combinée à la défaillance de certains systèmes de freinage, figure parmi les principales causes de ces tragédies récurrentes.