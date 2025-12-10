ledjely
Accueil » Kindia : deux accidents mortels font 10 victimes en 48 heures
A la une

Kindia : deux accidents mortels font 10 victimes en 48 heures

Par LEDJELY.COM

La route continue de faucher des vies à Kindia. En l’espace de deux jours, deux accidents de la circulation ont coûté la vie à dix personnes, plongeant plusieurs familles dans le deuil.

Le premier drame s’est produit le mardi 9 décembre 2025 à Gnegneya, dans la sous-préfecture de Mambia. Huit personnes ont péri, dont sept brûlées vives sur les lieux. L’accident est survenu aux environs de 17 heures au PK 35, sur l’axe Kindia–Coyah. Il a impliqué un camion benne Iveco immatriculé AQ 02380-2 et un minibus Mercedes immatriculé AH 7044-03.

Selon une source sécuritaire, le conducteur du camion serait à l’origine du choc. Le bilan fait également état d’un blessé grave et d’importants dégâts matériels. Le minibus, entièrement calciné, a piégé ses occupants.

La huitième victime a succombé à ses blessures à l’hôpital de Coyah, comme l’a confirmé le Dr Mory Kaba, médecin urgentiste à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia. Parmi les victimes figurent une femme enceinte et deux enfants.

Le second accident est survenu ce mercredi matin à Sougueta. D’après des témoins, un véhicule de marque Verso a brusquement quitté la chaussée avant de renverser trois piétons. Deux d’entre eux sont morts sur place, tandis qu’un militaire a été grièvement blessé. Son état est jugé critique.

À Kindia, les accidents de la route se multiplient. Selon les services de sécurité, l’imprudence des conducteurs, combinée à la défaillance de certains systèmes de freinage, figure parmi les principales causes de ces tragédies récurrentes.

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Éducation : vers une levée du mot d’ordre de grève générale ?

LEDJELY.COM

Patrice Talon : « Cette forfaiture ne restera pas impunie »

LEDJELY.COM

Enlèvement de citoyens: le Parquet sort les griffes contre les accusations visant l’État

LEDJELY.COM

Ni caution ni compromission : l’UFDG ferme la porte à tout soutien politique

LEDJELY.COM

Éducation : l’intersyndicale déclenche une grève générale illimitée dès lundi

LEDJELY.COM

Aboubacar Soumah prévient : « Dès qu’on sera bloqués, on déposera l’avis de grève »

LEDJELY.COM
Chargement....