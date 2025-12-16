Culture : L’artiste Lega Bah hospitalisée d’urgence après un AVC (équipe)

L’artiste guinéenne Lega Bah a été victime d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) et a été admise d’urgence au CHU Ignace Deen, où elle est actuellement prise en charge et placée sous surveillance médicale, informe son équipe à travers un communiqué officiel.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

L’équipe Légaliste Vision, par le canal de son manager, informe le public, les partenaires culturels, les médias et les proches que la légende Lega Bah a été victime d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).

Suite à cette situation délicate, et sur recommandation médicale du Docteur Ibrahima Barry, l’artiste a été conduite d’urgence à l’hôpital et est actuellement hospitalisée au service de cardiologie du CHU Ignace Deen.

La prise en charge n’a pas été facile, mais l’équipe a jugé nécessaire de l’orienter immédiatement vers un cadre médical approprié afin de préserver sa santé et son image. Les premiers soins ainsi que les prélèvements médicaux ont été effectués à son domicile par l’équipe du Docteur Ibrahima Barry, premier intervenant, avant l’obtention des résultats ayant conduit à son évacuation vers Ignace Deen.

À ce jour, un scanner cérébral a été réalisé et l’artiste demeure sous surveillance médicale.

L’équipe Légaliste Vision adresse ses sincères remerciements au Docteur Ibrahima Barry et à toute son équipe, ainsi qu’au personnel médical du CHU Ignace Deen, pour leur professionnalisme, leur disponibilité et la qualité des soins apportés.

Nous rappelons également que l’artiste bénéficie depuis un certain temps d’une carte sanitaire d’assurance à 100 %, octroyée par le Ministère de la Culture et de l’Artisanat, que nous remercions vivement pour son accompagnement et son soutien constant.

À l’intention de toutes les personnes ayant déjà contacté l’artiste pour d’éventuels engagements ou messages, nous vous prions de bien vouloir prendre attache directement avec le manager afin d’obtenir des informations claires et officielles.

Contact du Manager : 621 92 76 34

La Légaliste, son équipe et toute la Guinée lui adressent des messages de soutien, de compassion et de solidarité. Prompt rétablissement à notre légende. Reviens-nous vite, car la douleur et les peines sont partagées.