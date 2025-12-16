GMD Kindia : le ministre du Budget mobilise dans les marchés pour Mamadi Doumbouya

Après les fortes mobilisations populaires enregistrées la veille, marquées par une réception grandiose, le ministre du Budget, Facinet Sylla, parrain politique de la préfecture de Kindia, a poursuivi ce lundi sa tournée de mobilisation dans les quartiers et les marchés de la ville.

Au contact direct des populations, le ministre a appelé les citoyens de Kindia à se mobiliser massivement en faveur du candidat de la paix et de la stabilité sociale, le Président Mamadi Doumbouya, candidat du mouvement Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), lors du scrutin prévu le 28 décembre 2025.

Dans son message, Facinet Sylla a mis en avant les acquis liés au climat de quiétude et de stabilité instauré depuis l’arrivée au pouvoir du Général Mamadi Doumbouya. Selon lui, les avancées économiques majeures enregistrées ces dernières années, notamment autour du projet Simandou, la relance des activités économiques et l’amélioration du climat des affaires, sont la conséquence directe de cette stabilité retrouvée.

« Aujourd’hui, les populations peuvent vaquer librement à leurs activités, de jour comme de nuit, sans craindre les grèves répétitives ou les manifestations politiques à répétition. Par le passé, ces perturbations affectaient gravement la scolarité de nos enfants et le fonctionnement normal de l’économie. C’est pour préserver cette paix et cette stabilité que je vous invite à voter, le 28 décembre 2025, pour le bien de tous », a-t-il déclaré.

Ce message de mobilisation a été largement relayé par le parrain politique de Kindia lors de ses passages à Foulaya, Bangouya ainsi que dans les principaux marchés de la préfecture, où il a été accueilli par des populations acquises à la cause du candidat du GMD