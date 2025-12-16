Kissidougou (Albadariah) : le bureau de supervision du vote contesté

Aussitôt présenté publiquement à la délégation officielle, composée des membres du directoire de campagne de Kissidougou, puis validé par la suite, le bureau de supervision du vote de cette sous-préfecture d’Albadariah a été immédiatement rejeté par un groupe de personnes, composé de jeunes et d’hommes âgés.

La raison évoquée est le choix jugé illégal et injuste des membres composant ce bureau.

En colère, un jeune originaire d’un district de la sous-préfecture a tenté d’expliquer les motifs de ce rejet.

« Nous contestons ce bureau parce qu’aucun représentant des districts n’a été choisi. Tous les membres sont d’Albadariah. C’est ce que nous dénonçons. Qu’ils reprennent la composition afin que tous les districts soient représentés », a-t-il affirmé.

Avant de brandir cette menace : « Sinon, personne ne votera ici à Albadariah. Nous allons boycotter le vote ».

Un autre homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a pour sa part proposé : « Que le président vienne d’Albadariah centre et que le reste des membres soit issu des districts ».

Aux dernières nouvelles, des négociations étaient en cours afin de trouver une solution.

Fodé Soumah