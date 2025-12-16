ledjely
Accueil » Kissidougou (Albadariah) : le bureau de supervision du vote contesté
ActualitésGuinée ForestièrePolitiqueSociété

Kissidougou (Albadariah) : le bureau de supervision du vote contesté

Par LEDJELY.COM

Aussitôt présenté publiquement à la délégation officielle, composée des membres du directoire de campagne de Kissidougou, puis validé par la suite, le bureau de supervision du vote de cette sous-préfecture d’Albadariah a été immédiatement rejeté par un groupe de personnes, composé de jeunes et d’hommes âgés.

La raison évoquée est le choix jugé illégal et injuste des membres composant ce bureau.

En colère, un jeune originaire d’un district de la sous-préfecture a tenté d’expliquer les motifs de ce rejet.

« Nous contestons ce bureau parce qu’aucun représentant des districts n’a été choisi. Tous les membres sont d’Albadariah. C’est ce que nous dénonçons. Qu’ils reprennent la composition afin que tous les districts soient représentés », a-t-il affirmé.

Avant de brandir cette menace : « Sinon, personne ne votera ici à Albadariah. Nous allons boycotter le vote ».

Un autre homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a pour sa part proposé : « Que le président vienne d’Albadariah centre et que le reste des membres soit issu des districts ».

Aux dernières nouvelles, des négociations étaient en cours afin de trouver une solution.

Fodé Soumah

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Culture : L’artiste Lega Bah hospitalisée d’urgence après un AVC (équipe)

LEDJELY.COM

GMD Kindia : le ministre du Budget mobilise dans les marchés pour Mamadi Doumbouya

LEDJELY.COM

Ministère de la Promotion féminine : plusieurs inspecteurs généraux et régionaux nommés

LEDJELY.COM

Siguiri : un présumé malfrat lynché par la foule dans une mine d’or

LEDJELY.COM

Présidentielle : ABLOGUI active GuinéeVote pour une transparence électorale

LEDJELY.COM

Présidentielle : l’ONASUR échange avec une délégation de l’Union européenne

LEDJELY.COM
Chargement....