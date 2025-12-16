ledjely
Ministère de la Promotion féminine : plusieurs inspecteurs généraux et régionaux nommés

Par LEDJELY.COM

Dans un décret lu ce lundi à la télévision nationale, le président de la transition Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres aux postes d’inspecteurs généraux et régionaux au sein du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables.

Il s’agit de :

1. Inspecteur général : Thierno Alsény Souaré, matricule 251978Z, hiérarchie A2, précédemment chef de service au ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables.

2. Inspectrice générale adjointe : Saran Condé, matricule 227695W, hiérarchie A2, précédemment inspectrice régionale de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de la ville de Conakry.

3. Inspectrice régionale de Conakry : Fhiny Sylla, matricule 244097S, précédemment chef de service à l’Inspection régionale de la ville de Conakry.

4. Inspectrice régionale de Kindia : Bintou Kaba, matricule 311402B, précédemment cheffe de division Migration irrégulière à la Direction nationale des Personnes vulnérables.

5. Inspectrice régionale de Boké : Fanta Kaba, matricule 591156R, précédemment inspectrice régionale de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de Faranah.

6. Inspecteur régional de Mamou : Abdoulaye Diallo, matricule 244092B, précédemment inspecteur régional de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de Boké.

7. Inspectrice régionale de Labé : Kadiatou Baïlo Soumano, matricule 244231X, précédemment inspectrice régionale de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de Mamou.

8. Inspectrice régionale de Faranah : Aminata Bérété, matricule 312155R, précédemment inspectrice régionale de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de Kankan.

9. Inspecteur régional de Kankan : Mohamed Mariam Keïta, matricule 212666K, précédemment inspecteur régional de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de N’Zérékoré.

10. Inspecteur régional de N’Zérékoré : Pépé Loua, matricule 244293W, précédemment chef de service de la Mutualité sociale à la Direction nationale des Personnes vulnérables.

Balla Yombouno

