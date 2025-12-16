Siguiri : un présumé malfrat lynché par la foule dans une mine d’or

Un drame s’est produit ce lundi 15 décembre 2025 à Bourenfè, dans une mine d’or artisanale de la préfecture de Siguiri. Un groupe de jeunes, qualifiés par certains de « malfrats », a été pris pour cible après une attaque présumée contre des orpailleurs. L’un d’eux a été lynché par la foule.

Après l’attaque présumée, l’un des jeunes, considéré comme membre du groupe, a été maîtrisé par une foule en colère. Il a été violemment battu sur place jusqu’à ce que mort s’ensuive, tandis que les autres membres du groupe auraient réussi à prendre la fuite, emportant avec eux certains biens. Le présumé malfrat arborait une tenue militaire.

Sur instruction du procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri, le corps de l’individu décédé a été transféré à l’hôpital préfectoral de Siguiri à des fins d’enquête.

Interrogé à ce sujet, Dr Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, a apporté des précisions.

« Ce qui est paradoxal dans cette affaire, c’est que la victime portait une tenue militaire. Certains affirment qu’il s’agirait d’un militaire, mais après vérification auprès de tous les chefs d’unité, personne n’a reconnu qu’il faisait partie de son effectif. En ce qui concerne la cause du décès, il s’agit d’une mort violente : il a été battu à coups de pierres jusqu’à ce que mort s’ensuive », a-t-il expliqué.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri