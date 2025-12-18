ledjely
Tribunal criminel : Bienvenu Lamah réclame la comparution de Sékouba Konaté
Tribunal criminel : Bienvenu Lamah réclame la comparution de Sékouba Konaté

Par LEDJELY.COM

Le colonel Bienvenu Lamah a comparu ce jeudi 18 décembre 2025 devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry, dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009. Présenté comme ancien directeur de l’école de formation de Kaleyah, il est poursuivi, entre autres, pour abus d’autorité, meurtre, assassinat, viol, enlèvement, torture et entrave aux mesures d’assistance.

Au cours de sa déclaration, l’accusé, mis en cause par Aboubacar Sidiki Toumba Diakité comme l’un des responsables du massacre du 28 septembre 2009, a sollicité du tribunal la comparution de l’ancien président de la transition, le général Sékouba Konaté, qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.

« Sékouba Konaté a négocié dans cette affaire du 28 septembre. Il n’a jamais accepté de comparaître devant le pool d’instruction. Pour la manifestation de la vérité, il faut que Sékouba Konaté soit là, qu’il y ait confrontation », a déclaré le colonel Bienvenu Lamah à la barre.

Poursuivant, il a soutenu que l’ancien président de la transition aurait joué un rôle dans certaines orientations de ce dossier. « C’est lui qui a orienté Toumba. L’affaire de Kaleyah est une diversion. Je ne devrais plus être dans ce dossier, ni comme accusé ni comme témoin », a-t-il affirmé devant le tribunal.

L’accusé a également indiqué que sa présence dans ce dossier serait, selon lui, liée à une stratégie. « Mais parce que je suis Guerzé, c’est une stratégie. C’est Sékouba Konaté qui a recruté les gens ; il était ministre de la Défense à l’époque », a-t-il conclu.

Aminata Camara

