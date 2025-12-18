Campagne électorale : Hafia se mobilise massivement pour Mamadi Doumbouya

Le Mouvement Hafia Ka, en collaboration avec La Nouvelle République (NR), a organisé ce jeudi une grande mobilisation de soutien au candidat Mamadi Doumbouya dans le quartier Hafia, commune de Dixinn. L’événement a rassemblé de nombreux jeunes et femmes, témoignant d’un fort engouement populaire.

Président de la Nouvelle République (NR), Araphan Kourouma a réaffirmé l’engagement de sa formation politique en faveur du candidat. « L’objectif, c’est de soutenir notre candidat Mamadi Doumbouya. Nous avons travaillé avec nos partenaires pour la réussite de cette activité. Nous invitons tous les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur et à se rendre aux urnes le 28 décembre 2025 pour voter Mamadi Doumbouya », a-t-il exhorté.

De son côté, l’honorable Mélia Soumah du mouvement Hafia Ka a souligné l’adhésion de la communauté locale au projet de société du candidat. Ce qui selon elle résulte du désir du président de la Transition de rassembler les Guinéens, au-delà de toutes les considérations, autour de lui. « Mamadi Doumbouya tend la main à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens pour bâtir une Guinée unie, prospère et digne. Nous acceptons cette main tendue et lui rassurons de notre adhésion totale à son projet de société », », a-t-elle assuré.

Elle a souligné que le Mouvement Hafia Ka repose sur une mobilisation structurée à travers les huit quartiers, pour un total de plus 56 000 habitants, dont 28 611 femmes, présentées comme des actrices clé du changement.

Marraine de l’événement, la ministre du Commerce, Fatima Camara, a exhorté les populations à un vote massif afin d’assurer une victoire au candidat de la Génération pour la modernité et le développement (GMD) dès le premier tour de la présidentielle.

La rencontre s’est achevée par une démonstration pratique du processus de vote, destinée à sensibiliser et orienter les électeurs en vue du scrutin à venir.

A souligner que la rencontre a connu la participation d’importantes personnalités dont les ministres de l’Economie et des Finances, Mourana Soumah, du Commerce, Fatima Camara, de la Culture et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, des anciens ministres Moïse Koulibaly et Amara Somparé ainsi que du Directeur général du Trésor, de la Directrice générale des impôts, Fatoumata Foula Diallo, du Président de la Délégation spéciale de Dixinn et du président de la Jeunesse de la Basse Guinée.

Siby