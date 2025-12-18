Col. Bienvenu Lamah à la barre : « Je n’ai jamais été directeur de l’École de Kaleyah »

Un an après le verdict de la première phase du procès relatif aux massacres du 28 septembre, la deuxième phase s’est ouverte ce jeudi 18 décembre 2025 devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

Dans cette nouvelle étape de la procédure, ils sont au total sept accusés à être jugés, dont certains en fuite. Il s’agit du colonel Bienvenu Lamah, de Jean-Louis Kpoghomou, Georges Oulémou, Thomas Touaro, du colonel Gono Sangaré (en cavale), de Jacques Maomy (en cavale) et de Blaise Kpoghomou (en cavale).

Interrogé à la barre sur sa version des faits, le Colonel Bienvenu Lamah, présenté comme l’ancien directeur de l’École nationale de la gendarmerie de Kaleyah, a rejeté en bloc les accusations portées contre lui.

« Mr le Président, durant toutes ces périodes de comparution, j’ai toujours clamé mon innocence, j’ai dit toujours que je ne reconnais pas les faits liés aux événements du 28 septembre 2009. J’ai dit toujours qu’aucun recru n’a quitté l’École nationale de la gendarmerie de Kaleah pour être mené aux événements du 28 septembre 2009. Je n’ai jamais été directeur de l’École de la gendarmerie nationale de Kaleyah », a-t-il précisé.

Avant de poursuivre : « A l’instruction du pools des juges d’instruction, ils ont rendu une ordre de non-lieu en ma faveur. C’est dans ce cadre, qu’à la clôture de l’instruction ,le pool des juges d’instruction ont rendu une ordonnance de non lieu en ma faveur et ils ne l’ont pas fait au hasard ils se sont référé au pièce du dossier . Le non-lieu a été confirmé, Mr le Président, toutes les voies de recours ont été épuisées. Les arrêts de la cour suprême n’ont pas de recours. Il y a eu un jugement définitif. Je ne devrais plus être dans ce dossier, ni témoin, ni accusé, mais on me ramène dans le dossier pour que je sois jugé deux fois pour les mêmes faits ».

Dans sa déclaration, il a indiqué avoir été accusé à tort par le principal accusé, le commandant Toumba Diakité.

« C’est Toumba qui a affirmé que des recrues de Kaleyah se seraient rendues au stade, et il m’a accusé d’être directeur de cette école. C’est ainsi que j’ai été placé sous mandat de dépôt depuis le 21 novembre 2022. À la Maison centrale, lorsque le doyen des juges d’instruction est venu pour nous confronter, Toumba a refusé toute confrontation, prétextant être malade, alors que c’est lui-même qui m’a fait venir ici. Monsieur le président, je vous demande une seule chose , jugez-moi en fonction des faits. Car lorsqu’un dossier pénal est bâti sur des faits falsifiés, on crée des innocents, on crée des coupables, on invente des paroles. Humblement, je vous demande de me juger sur la base des faits. En âme et conscience, je suis heureux que vous soyez président de ce tribunal », a soutenu le colonel Bienvenu Lamah.

Après avoir donné sa version des faits, le juge Aboubacar Thiam a suspendu l’audience, qui doit reprendre dans les prochaines minutes.

Aminata Camara