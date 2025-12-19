CAN 2025 : favoris, outsiders et promesses avant la bataille

Qui pour succéder à la Côte d’Ivoire ? Le Maroc à domicile ? Le Sénégal revanchard ? Ou un outsider audacieux ? À quelques heures du lancement de la CAN 2025, tour d’horizon des forces en présence avant le choc continental.

Maroc : hôte, ambitieux et favori naturel

Pays organisateur, porté par un public bouillant et des résultats récents impressionnants, le Royaume chérifien apparaît comme le grandissime favori. Meilleure nation africaine au classement FIFA, quatrième au Mondial avec les A, au pied du podium aux JO de Paris 2024 et champion du monde U20, tous les voyants sont au vert pour les Lions de l’Atlas.

Achraf Hakimi, élu meilleur joueur africain, Brahim Díaz, Yacine Bounou, Sofyan Amrabat et leurs coéquipiers rêvent de décrocher un deuxième sacre continental, après celui de 1976 face au Syli national de Guinée.

Dans la savane africaine, le Sénégal s’avance en lion redoutable. Fort de ses parcours remarquables lors des trois dernières éditions, le champion d’Afrique 2021 reste une référence. Finaliste en 2019 face à l’Algérie, vainqueur contre l’Égypte en 2021, le Sénégal dispose d’un effectif de classe mondiale.

Sénégal : le lion à battre

Le Sénégal a réalisé une CAN 2023 contrastée. Impressionnant en phase de groupes, mais finalement sorti trop tôt en huitièmes de finale contre la Côte d’Ivoire, qui a su renverser la situation lors de la séance de tirs au but. Cette élimination marque une déception pour les Lions de la Teranga.

Entre l’expérience (Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Édouard Mendy) et la jeunesse montante (Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Nicolas Jackson), les Lions de la Teranga ont les armes pour viser un deuxième titre, d’autant que plusieurs cadres pourraient disputer leur dernière CAN.

Côte d’Ivoire : l’éléphant veut conserver sa couronne

Dans la forêt, il n’y a pas que le lion, il y a aussi l’éléphant. Championne d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire arrive avec la ferme intention de défendre son trophée, acquis avec panache à domicile.

Avec cinq finales disputées et trois titres (1992, 2015, 2023), les Éléphants d’Emerse Faé visent une quatrième étoile, convaincus que leur statut n’est pas usurpé.

Nigeria : l’aigle plane toujours

Finalistes malheureux de la dernière édition, les Super Eagles restent une menace permanente. Champions d’Afrique en 2013, les Nigérians s’appuient sur des individualités hors norme : Victor Osimhen, Ademola Lookman, Victor Boniface, entre autres.

Avec des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens, le Nigeria est capable de faire tomber n’importe quel adversaire. Attention danger.

Algérie : les Fennecs en embuscade

L’Algérie a vécu une Coupe d’Afrique des Nations 2023 (jouée en 2024) très décevante en Côte d’Ivoire. Placés dans le groupe D avec l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, les Fennecs n’ont remporté aucun match. Ils ont concédé deux matchs nuls face à l’Angola (2-2) et au Burkina Faso (2-2), avant de s’incliner lors du match décisif contre la Mauritanie (1-0).

Avec seulement 2 points, l’Algérie a terminé dernière de son groupe et a été éliminée dès la phase de groupes, une contre-performance majeure pour une équipe championne d’Afrique en 2019. Cette élimination précoce a mis en lumière des faiblesses tactiques, un manque d’efficacité offensive et une défense fragile, soulevant de nombreuses interrogations sur l’avenir et la reconstruction de la sélection algérienne.

Les Fennecs d’Algérie, champions d’Afrique 2019, avancent discrètement mais sûrement. Portés par un Riyad Mahrez toujours décisif et un effectif dense, ils bénéficient aussi de leur proximité géographique avec le Maroc. Hors de question pour eux de faire de la figuration.

Cameroun : le lion blessé reste dangereux

Toujours secoué par des crises internes (primes impayées, tensions fédérales, problèmes extra-sportifs) et privé de certaines stars comme Vincent Aboubakar, Zambo Anguissa, André Onana ou Choupo-Moting, le Cameroun avance dans l’incertitude.

Mais attention : un lion blessé est souvent le plus dangereux. Avec une mentalité réputée comme l’une des meilleures du continent, les Lions indomptables restent à surveiller.

Les outsiders à suivre de près

Tunisie, championne d’Afrique 2004, toujours régulière ;

Mali, talentueux mais en quête de son premier sacre ;

RDC, imprévisible et solide, quatrième lors de la dernière édition ;

Afrique du Sud, championne en 1996 et troisième récemment, portée par un collectif soudé et le sélectionneur Hugo Broos, sacré en 2017.

Le coup d’envoi sera donné ce dimanche 21 décembre à Rabat. Le compte à rebours est lancé.

Qui soulèvera le trophée ? Un nouveau champion va-t-il enfin décrocher sa première étoile ?

Lonceny Camara