Hafia-Horoya : le derby guinéen s’annonce électrique à Petit Sory

La 11ᵉ journée du championnat national de Guinée offre une affiche de prestige ce week-end : le Hafia FC de Conakry affronte le Horoya AC de Matam dans les installations de Petit Sory de Nongo. À la veille de ce choc très attendu, les deux entraîneurs ont livré leurs impressions lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi.

Côté Hafia, le coach Adjaly Akdar reconnaît un effectif diminué, mais refuse d’en faire une excuse.

« Hafia face au Horoya, c’est un match assez important de la Guinée, c’est un derby comme dans tous les autres championnats : Barça-Real, City-Liverpool. Mais pour être honnête, on n’a pas fait une préparation spécifique, on s’est préparé naturellement comme tous les matchs. Nos joueurs, surtout physiologiquement, sont pour la plupart des Guinéens, ils savent quel est l’enjeu, ce que ça représente », a-t-il declaré.

Puis d’ajouter : « Par contre, moi particulièrement, ce n’est pas un match déterminant. Comme l’a dit notre attaché de presse, on a joué la dixième journée contre la Renaissance, c’est la onzième aujourd’hui, et il va rester beaucoup de matchs. Certes, pour le mental et les fans, ça va être important, mais pour le championnat, ça ne va pas être déterminant. N’oublions pas que la saison dernière, à cette période-là, on était premier avec six points d’avance sur le Horoya, mais finalement, ils ont terminé premiers ».

De son côté, Diego Soumah, entraîneur du Horoya, affiche clairement ses ambitions. Pour lui, son équipe est prête à relever le défi et à repartir avec la victoire.

« C’est un match qu’on a préparé comme les autres, sachant qu’il aura une saveur particulière. Historiquement, c’est un gros match qui oppose deux grands clubs de la Guinée. Si vous regardez le classement, on est à quatre points du premier et selon les objectifs qui nous ont été assignés, nous devons faire mieux que ça. On s’est préparé pour faire un très bon résultat ici demain. Ce sont des matchs qui se jouent sur des détails, à nous de rester concentrés pour pouvoir enchaîner des victoires. C’est le challenge qu’on s’est fixé, parce que depuis le début du championnat, on a du mal à enchaîner. C’est un Horoya conquérant que vous allez voir demain, on va jouer pour la victoire », dit-il.

Le décor est ainsi planté pour un derby qui promet intensité et rivalité, sous les yeux des supporters guinéens.

Lonceny Camara