Présidentielle : Renforcement des capacités de 40 journalistes à Conakry

En prélude aux élections présidentielles du 28 décembre 2025, le jeudi 18 décembre, le Centre de Formation et de Perfectionnement en Techniques de l’Information et de la Communication (CFPTIC), dirigé par le journaliste Djibril Diallo, a lancé à Conakry une session de formation destinée aux professionnels des médias publics et privés.

Clôturée le vendredi 19 décembre, cette formation visait à renforcer les compétences des participants en techniques journalistiques, en éthique et en stratégies de communication, afin de produire une information rigoureuse, de qualité et adaptée aux défis actuels.

Au cours de ces deux jours d’échanges, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la responsabilité du journaliste dans l’exercice de son métier, particulièrement en période électorale.

Le directeur du CFPTIC, Djibril Diallo, a souligné l’importance de l’éthique, du professionnalisme et du sens des responsabilités chez les hommes de médias.

« C’est avec honneur que je salue les efforts du gouvernement en faveur d’un retour à l’ordre constitutionnel. Notre mission est de renforcer les compétences professionnelles des acteurs du secteur de l’information et de la communication. En trois mois seulement, nous avons déjà formé près de 300 professionnels sur les techniques de couverture des élections, le cadre légal et les méthodes de collecte, de traitement et de diffusion de l’information en lien avec la présidentielle », a déclaré le DG.

Il a ajouté : « J’ose croire qu’au sortir de cette formation, la couverture médiatique sera marquée par le professionnalisme. Vous pouvez devenir des remparts de la République, garantissant la libre circulation de l’information et contribuant à une communication au service de la paix dans notre pays. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette initiative ».

Djibril Diallo a également insisté sur la nécessité de lutter contre les discours de haine en période électorale, estimant que cela contribuerait à la stabilité nationale.

Aminata Camara