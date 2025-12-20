État civil à Boké : la délivrance des extraits biométriques à l’arrêt

À Boké, se procurer un extrait de naissance biométrique est devenu une véritable épreuve. Depuis plusieurs mois, la délivrance de ce document administratif indispensable est quasiment paralysée dans la commune urbaine, plongeant de nombreux citoyens dans une attente interminable et une profonde incertitude.

Selon l’officière déléguée de l’état civil de la commune urbaine de Boké, cette situation résulte d’un manque criant de supports sécurisés nécessaires à la production des extraits biométriques.

« Depuis quelques mois, nous ne produisons plus d’extraits biométriques parce que nous n’avons pas le matériel requis pour travailler. Il s’agit notamment des reçus et des papiers sécurisés. À un moment, l’État avait décidé de rendre les extraits biométriques gratuits, ce qui faisait que les reçus étaient fournis par l’État. Malheureusement, les livraisons se sont arrêtées », a-t-elle expliqué.

Confrontés à cette pénurie, les agents de l’état civil se limitent désormais à l’enrôlement des demandeurs, sans être en mesure de leur remettre le document sollicité.

« Les citoyens viennent, nous constituons leurs dossiers, nous procédons à l’enrôlement et nous leur demandons d’attendre. Mais jusqu’à présent, aucun reçu ni papier sécurisé ne nous a été livré. Ce problème ne concerne pas seulement Boké, il est d’ordre national », précise l’officière déléguée.

Sur le terrain, les conséquences sont lourdes. Des citoyens enrôlés depuis plusieurs mois restent sans extraits biométriques, se retrouvant ainsi bloqués dans leurs démarches administratives, scolaires ou professionnelles.

Mamandou Bah, depuis Boké