Guinée : plus de 12 milliards GNF et des millions en devises récupérés par l’État en 2025

L’Agent judiciaire de l’État, Me Mohamed Sampil, a animé ce vendredi 19 décembre 2025 une conférence de presse en langue nationale (soussou) au porte-parolat du gouvernement. Cette rencontre avait pour objectif de dresser le bilan des recouvrements effectués par l’Agence judiciaire de l’État au profit des entités publiques, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Dans son intervention, Me Mohamed Sampil a rappelé que son institution a pour mission principale de sauvegarder les intérêts et les biens de l’État, tant sur le plan judiciaire que patrimonial, avant de présenter les résultats enregistrés au cours de l’année.

Selon l’Agent judiciaire de l’État, les recouvrements réalisés en 2025 s’élèvent à 12 790 366 787 francs guinéens, 1,1 million d’euros et 239 474 dollars américains, au profit de l’État guinéen.

« Courant cette année, il y a eu d’importantes récupérations de biens et de créances appartenant à l’État », a déclaré Me Mohamed Sampil.

Il a cité plusieurs décisions judiciaires majeures ayant permis à l’État de récupérer des domaines stratégiques.

Parmi elles, l’affaire des Résidences 2000, situées près du jardin du 2-Octobre, tranchée en faveur de la Guinée par la Cour suprême le 10 avril 2025.

À Sonfonia Lac, 125 hectares ont été récupérés depuis le 31 juillet 2025.

L’État a également obtenu gain de cause dans le litige concernant le domaine de la ferme avicole de Kaporo, qui l’opposait à Amadou Oury Diallo.

Affaires Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo

Me Sampil est aussi revenu sur des dossiers emblématiques impliquant des figures politiques.

L’affaire opposant l’État guinéen à Sidya Touré autour d’un bien immobilier a été définitivement tranchée en faveur de l’État le 13 février 2025.

De même, au mois de février dernier, la Cour suprême a statué dans le dossier opposant l’État à l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, également au bénéfice de l’État guinéen.

Situation des dossiers à la CRIEF

Concernant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’Agent judiciaire de l’État a indiqué que 119 dossiers sont actuellement en instance, dans lesquels l’État est plaignant pour la récupération de ses avoirs.

Devant la chambre de jugement, sept dossiers ont déjà été traités, tandis que neuf autres sont pendants en appel.

Détail des recouvrements par structure

Les recouvrements enregistrés par les différentes structures publiques se présentent comme suit :

Fonds d’appui à la promotion des gaz (FAPGAZ)

154 782 350 GNF (1er janvier – 30 juin 2025)

154 782 350 GNF (1er juillet – 30 septembre 2025)

582 167 000 GNF (1er octobre – 31 décembre 2025)

Sous-total : 891 731 700 GNF

Société nationale des pétroles (SONAP)

3 255 199 979 GNF (1er janvier – 30 juin 2025)

668 000 000 GNF (1er juillet – 30 septembre 2025)

334 000 000 GNF (1er octobre – 31 décembre 2025)

Sous-total : 4 258 199 979 GNF

Fonds de l’environnement et du capital naturel (FECAN)

5 000 000 GNF (1er janvier – 30 juin 2025)

70 608 500 GNF (1er juillet – 30 septembre 2025)

142 150 000 GNF (1er octobre – 31 décembre 2025)

Sous-total : 217 758 500 GNF

Direction générale des impôts (DGI)

522 501 204 GNF (1er janvier – 30 juin 2025)

3 099 337 702 GNF (1er octobre – 31 décembre 2025)

Sous-total : 6 721 176 608 GNF

Conseil guinéen des chargeurs

831 933,18 euros et 239 474,03 dollars (1er janvier – 30 juin 2025)

147 037,36 euros (1er juillet – 30 septembre 2025)

Sous-total : 978 970,54 euros

Autres recouvrements

Inspection générale du travail : 106 500 000 GNF

Commune de Matoto : 595 000 000 GNF

Société navale guinéenne : 130 321,54 euros

Montants déposés à l’AGRASC

Enfin, Me Sampil a précisé que les recouvrements effectués par l’Agence judiciaire de l’État et déposés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) s’élèvent à :

788 245 456 GNF

41 739,7 euros

42 425 dollars

Selon Me Sampil, ces opérations sont appuyées par des références officielles, notamment le reçu n°06 du 22 janvier 2025, le chèque SGG n°0175493 du 28 janvier 2025 et la copie du Swift du 10 février 2025.

Aminta Camara