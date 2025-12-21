ledjely
Accueil » Guinée : AFRICA24 suspendue pour exercice illégal
ActualitésMédiasSociété

Guinée : AFRICA24 suspendue pour exercice illégal

Par LEDJELY.COM

Par décision n°025/HAC/P/25, adoptée le dimanche 21 décembre 2025, la Haute  Autorité de la Communication, l’organe de régulation a ordonné la suspension immédiate de la diffusion de la chaîne AFRICA24 sur toute l’étendue du territoire guinéen.

En cause : la diffusion de reportages sur la campagne pour l’élection présidentielle sans accréditation préalable, alors même que la demande de la chaîne est toujours en cours d’examen, retardée par un défaut de pièces exigées par la loi. Les services de monitoring de la HAC ont formellement établi ces manquements.

Conséquence directe : AFRICA24 est également retirée du bouquet Canal+ en Guinée.

La HAC invoque la loi organique régissant son fonctionnement ainsi que le Code électoral, rappelant que la couverture médiatique de la campagne électorale obéit à des règles strictes.

Screenshot
Screenshot

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Campagne présidentielle à Kindia : le Ministre du Budget appelle à une mobilisation historique pour la clôture

LEDJELY.COM

Mort d’Adama Condé à Namur : la Guinée exige vérité et justice

LEDJELY.COM

Appel aux militants, responsables des coordinations, des fédérations et de toutes les structures du mouvement « Les Réformateurs » (LR ) de l’intérieur et de l’étranger

LEDJELY.COM

Fin de la CAN tous les deux ans : la CAF opte pour un nouveau cycle

LEDJELY.COM

État civil à Boké : la délivrance des extraits biométriques à l’arrêt

LEDJELY.COM

Guinée : plus de 12 milliards GNF et des millions en devises récupérés par l’État en 2025

LEDJELY.COM
Chargement....