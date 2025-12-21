Guinée : AFRICA24 suspendue pour exercice illégal

Par décision n°025/HAC/P/25, adoptée le dimanche 21 décembre 2025, la Haute Autorité de la Communication, l’organe de régulation a ordonné la suspension immédiate de la diffusion de la chaîne AFRICA24 sur toute l’étendue du territoire guinéen.

En cause : la diffusion de reportages sur la campagne pour l’élection présidentielle sans accréditation préalable, alors même que la demande de la chaîne est toujours en cours d’examen, retardée par un défaut de pièces exigées par la loi. Les services de monitoring de la HAC ont formellement établi ces manquements.

Conséquence directe : AFRICA24 est également retirée du bouquet Canal+ en Guinée.

La HAC invoque la loi organique régissant son fonctionnement ainsi que le Code électoral, rappelant que la couverture médiatique de la campagne électorale obéit à des règles strictes.

Ledjely.com