Économie : TrésorPay, une nouvelle plateforme de paiement voit le jour

Le gouvernement guinéen, à travers le ministre de l’Économie et des Finances, a procédé ce lundi 22 décembre au lancement de TrésorPay, une plateforme centrale de paiement des droits, redevances et frais divers au profit du Trésor public. La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des cadres du Trésor ainsi que des acteurs de la monnaie électronique.

L’application permet aux usagers d’effectuer leurs paiements via les solutions locales de mobile money (Orange Money, MTN MoMo, PayCard) ou par cartes bancaires (Visa, Mastercard).

Dans son discours, Kabinet Traoré, Directeur général du Trésor public, a rappelé que l’opérationnalisation de la plateforme TrésorPay s’inscrit dans la dynamique des réformes engagées par la Direction nationale du Trésor et de la Comptabilité publique. Selon lui, en complément du circuit classique de règlement des droits, le Trésor offre désormais une solution digitale permettant aux usagers d’effectuer, de manière simple, sécurisée et instantanée, le paiement des redevances et autres frais administratifs dus à l’État.

De son côté, Fatou Diarra, s’exprimant au nom des émetteurs de monnaie électronique, a déclaré :

« Cette plateforme n’est pas seulement une innovation technologique, c’est le symbole d’un partenariat public-privé réussi. Pour nous, acteurs de l’écosystème financier numérique, TrésorPay représente un levier majeur de l’inclusion financière. Elle permettra aux citoyens d’utiliser leurs comptes de monnaie électronique pour s’acquitter de leurs droits et redevances, facilitant ainsi les paiements pour des millions de Guinéens, y compris dans les zones les plus reculées, sans avoir à se déplacer ».

Elle a ajouté que cette innovation garantit également la sécurité et la transparence grâce à une interopérabilité directe avec le Trésor public, assurant que chaque transaction soit tracée, sécurisée et instantanée. « Elle met aussi fin aux files d’attente et aux contraintes de déplacement. À travers TrésorPay, c’est une Guinée moderne et inclusive qui se construit », a-t-elle soutenu.

Dans son intervention, le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, a souligné que ce projet répond à une instruction ferme du président Mamadi Doumbouya, formulée dès 2022, visant à automatiser la gestion des recettes afin de limiter les déperditions financières. Il a assuré que cette innovation aura un impact positif sur les mécanismes de collecte ainsi que sur le volume des recettes de l’État.

« Je fais un parallèle avec la Côte d’Ivoire. En deux ans, ce pays a enregistré une augmentation d’environ 10 % de ses recettes par rapport aux années précédentes. Cela signifie que nous nous attendons à un niveau d’encaissement de recettes plus sécurisé et mieux protégé, qui alimentera directement les caisses de l’État pour l’exécution des dépenses publiques », a-t-il expliqué.

Il a également indiqué que TrésorPay contribuera à renforcer l’inclusion financière, un impératif majeur pour réduire la circulation du cash dans l’économie. « Cela facilite aussi l’accès aux services sociaux et administratifs pour nos compatriotes vivant dans des collectivités dépourvues d’un système bancaire pleinement fonctionnel. TrésorPay est donc un système qui vient révolutionner l’écosystème de gestion de nos finances publiques », a-t-il conclu.

Balla Yombouno