Présidentielle 2025 : plus de 120 formateurs locaux en classe à Kankan

À l’instar des autres villes du pays, la formation des formateurs des membres des bureaux de vote a officiellement démarré ce lundi 22 décembre 2025 à Kankan. La cérémonie de lancement s’est tenue dans l’enceinte de l’Université Julius Nyerere, en présence des autorités préfectorales et communales.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la préfecture, Souleymane Condé, a insisté sur la rigueur et le professionnalisme attendus des participants afin de garantir la crédibilité de l’élection présidentielle.

« Faisons preuve de compétence pour que les dossiers remontés à la commune, souvent à la dernière heure du processus comportent moins d’erreurs. Il n’existe pas de travail humain parfait, mais si les fautes sont minimes, cela renforcera la crédibilité de cette élection présidentielle. Cette crédibilité viendra de vos cœurs, de votre courage, de votre engagement et de votre sérieux », a-t-il exhorté.

Toutes catégories confondues, plus de 114 formateurs prennent part à cette session de deux jours. À l’issue de la formation, ils seront déployés dans les différentes communes pour former les membres des bureaux de vote, a précisé le directeur préfectoral des élections, Abdoulaye Kourouma.

« Chaque bureau de vote compte cinq membres. On ne peut pas les recruter sans formation. Il faut les former pour qu’ils maîtrisent les outils électoraux », a-t-il souligné.

À travers cette initiative, les autorités électorales entendent réduire les erreurs techniques et renforcer la transparence du processus électoral dans la région administrative de Kankan.

Michel Yaradouno