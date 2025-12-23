Guinée : les femmes des CAEF 2025 reçoivent diplômes et soutien financier

Après plusieurs mois de formation en coiffure, teinture, couture et autres métiers générateurs de revenus, les apprenantes des Centres d’Autonomisation et d’Entrepreneuriat des Femmes et des Filles de Guinée (CAEF), session 2025, ont reçu ce mardi 24 décembre leurs attestations de fin de formation. À cette occasion, dix bénéficiaires ont également obtenu chacune un appui financier de 20 millions de francs guinéens, offert par le Président de la République.

La cérémonie s’est tenue sous le chapiteau du Palais du Peuple, en présence de la ministre de l’Action sociale, accompagnée de la première vice-présidente du Conseil national de la transition (CNT), ainsi que de plusieurs invités de marque.

Dans son discours de bienvenue, la directrice générale des CAEF, Hawa Camille Camara, a dressé un bilan éloquent du programme. Elle a rappelé que 8 545 femmes et filles ont été formées dans les CAEF entre 2022 et 2025. Elle a également précisé que 800 bénéficiaires, regroupées en 63 coopératives simplifiées, ont obtenu leurs agréments, tandis que les 10 premières championnes des CAEF ont été officiellement célébrées.

S’adressant aux récipiendaires, la directrice générale a souligné que les attestations remises dépassent largement le cadre académique.

« Elles représentent votre intégration dans la dynamique nationale de transformation économique et sociale voulue par le programme Simandou 2040. Vous êtes désormais appelées à créer et développer des activités génératrices de revenus, à participer aux chaînes de valeur locales, nationales et internationales, à contribuer à l’essor des PME féminines et à prendre toute votre place dans la Guinée de 2040, forte, industrielle et inclusive », a-t-elle souligné.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Maimouna Camara a qualifié cette journée de tournant décisif, estimant que les apprenantes ne reçoivent pas seulement du matériel ou des attestations, mais surtout une véritable chance de transformation personnelle et sociale.

Elle a exprimé sa gratitude au Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour l’espoir et les perspectives offertes aux femmes et aux filles, avant de s’engager au nom de ses camarades.

« Grâce à vous, nous avons appris des métiers, gagné en confiance et compris que le travail et la persévérance ouvrent des portes. Au nom des bénéficiaires, nous promettons de bien utiliser ce que nous avons reçu et de continuer à avancer », a-t-elle indiqué.

Dans son intervention, la ministre de l’Action sociale, Charlotte Daffé, a salué le courage et la détermination des apprenantes, mettant en lumière l’impact concret des politiques d’autonomisation.

« Aujourd’hui, nous célébrons des femmes qui, il y a encore quelques temps, n’avaient pour seules ressources que leurs mains et leur courage. Grâce à leur détermination silencieuse, elles ont su se tenir debout avec des compétences acquises et des projets en tête. Les attestations et les financements remis aujourd’hui sont la traduction concrète de cette volonté. Ils reflètent une gouvernance qui va au-delà des promesses, en agissant réellement sur le terrain et en transformant la vie des citoyens, notamment celle des femmes et des filles longtemps privées d’opportunités économiques », a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, au-delà de leur mission de formation, les CAEF s’imposent désormais comme de véritables incubateurs d’avenir, où se construisent des compétences solides, émergent des projets viables et se forge une nouvelle génération de femmes autonomes, capables d’impacter durablement leurs communautés et la société guinéenne dans son ensemble.

Balla Yombouno