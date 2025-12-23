Présidentielle : des organisations tirent la sonnette d’alarme contre la censure d’Internet en Guinée

À quelques jours du scrutin présidentiel, des organisations de défense des droits humains et des médias alertent sur les restrictions numériques en Guinée et appellent les autorités à garantir l’accès continu à Internet et aux réseaux sociaux tout au long du processus électoral.

Réunies à Conakry à l’occasion du Forum national sur les droits numériques mardi, des organisations de défense des droits humains et des organisations médiatiques, dont plusieurs membres de la Coordination des Organisations de Défense des Droits Humains (CODDH), ont rendu publique, ce mardi 23 décembre 2025, une « Déclaration de Conakry contre la censure en ligne ».

Dans ce document, elles affirment suivre « avec beaucoup de préoccupations les restrictions récurrentes de l’espace civique et numérique en Guinée », marquées par « des coupures totales ou partielles d’Internet et les blocages ciblés des réseaux sociaux » documentés depuis 2020.

Les organisations soulignent que ces pratiques se multiplient particulièrement « en périodes électorales et de mobilisation citoyenne ». À l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, elles disent constater « de nouvelles restrictions d’accès à Internet et aux réseaux sociaux, au détriment du droit des citoyen.ne.s à l’information et à la participation démocratique ».

Selon la déclaration, la Guinée a connu « quatre épisodes de coupures d’Internet et de blocage des réseaux sociaux depuis 2020 », dont le plus récent, lors du référendum du 21 septembre 2025, « a affecté des millions d’usagers et limité les droits des citoyens d’accéder à une information fiable au moment où ils en ont le plus besoin ».

Elles dénoncent également leur impact direct sur les professionnels des médias et les acteurs de la société civile, rappelant que ces restrictions « entravent le travail des journalistes, blogueurs et observateurs électoraux » et « limitent la participation citoyenne, en particulier celle des jeunes ».

Les signataires rappellent que « l’article 19 de la Constitution guinéenne garantit à tous les citoyen.ne.s la liberté d’expression », tout comme les principaux instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée est partie.

Par ailleurs, les organisations soutiennent que « les restrictions numériques ne réduisent pas les crises », mais qu’elles « favorisent au contraire la circulation de la désinformation et des discours de haine ». Pour elles, « le maintien d’un accès libre et continu à Internet et aux réseaux sociaux, particulièrement en période électorale, est essentiel pour garantir l’accès à une information fiable et renforcer la transparence des scrutins ».

À la veille du scrutin présidentiel, les organisations estiment qu’« il est indispensable de maintenir un accès continu à Internet et aux réseaux sociaux durant le processus électoral », avertissant que « toute coupure ou restriction pourrait compromettre la participation citoyenne, favoriser la désinformation et porter atteinte à la crédibilité du processus électoral ».

Elles appellent enfin les autorités à « mettre fin à toutes les formes de restrictions en ligne qui violent les engagements du pays en matière de droits de l’Homme », à « s’engager publiquement à garantir la continuité de l’accès à Internet avant, pendant et après toutes les échéances électorales », tout en rappelant que « l’intérêt légitime de l’État à garantir la sécurité publique ne doit pas empêcher les citoyens d’exercer leurs libertés ».

Siby