Kindia en liesse : une mobilisation historique pour la clôture de la campagne de Mamadi Doumbouya

Par LEDJELY.COM

La ville de Kindia a vibré au rythme d’une mobilisation exceptionnelle à l’occasion de la clôture de la campagne présidentielle du candidat Mamadi Doumbouya. Sur la mythique place des Martyrs, une foule immense, jamais enregistrée auparavant sur cette esplanade publique, a répondu massivement à l’appel du parrain politique de la préfecture de Kindia, le Ministre du Budget, Facinet Sylla.

Pendant plusieurs heures, une ambiance électrique et festive a régné sur la place, transformée pour l’occasion en un véritable carrefour de ferveur populaire et d’engagement politique. Cette mobilisation historique a été portée par un spectacle musical de grande envergure, animé par des figures emblématiques de la scène guinéenne telles que Singleton, Mousto Camara, Koury Simplé, Tinin Diawara, Krimka et Mélangeur, sans oublier la participation internationale très remarquée de la star sénégalaise Viviane Chidid.

Un public en transe, discipliné et attentif, a ensuite écouté religieusement les discours mobilisateurs du Premier Ministre et Directeur de campagne national, Amadou Oury BAH, ainsi que celui du Ministre du Budget, Facinet SYLLA. Tous ont appelé les populations de Kindia à se mobiliser massivement le 28 décembre 2025 pour accorder leurs suffrages au candidat de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD).

Prenant la parole, le Premier Ministre a insisté sur l’importance d’une participation citoyenne forte le jour du scrutin, exhortant chaque électeur à répondre présent pour un vote en faveur de la paix, de la quiétude sociale et du progrès de la Guinée.

Cette clôture grandiose à Kindia marque ainsi un temps fort de la campagne présidentielle et confirme l’adhésion populaire autour du projet porté par le candidat Mamadi Doumbouya.

