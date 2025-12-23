Labé : la GMD réussit une démonstration historique dans un bastion longtemps fermé

A l’occasion de la clôture de la campagne présidentielle de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), un meeting géant au stade régional Saïfoulaye Diallo a transformé Labé, longtemps bastion fermé de l’opposition, en théâtre d’un basculement politique historique.

Une foule compacte, mobilisée dès le cortège parti du quartier général de la GMD à Mbalbhè, a scellé une démonstration de force rare dans le Fouta Djallon.

Au cœur de cette réussite inédite figure aux côtés du ministre de la jeunesse, du ministre conseiller à la Présidence et du Directoire regional de campagne, le ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mahamadou Abdoulaye Diallo, digne fils de Labé. Connu pour son efficacité, sa discrétion et son sens du résultat, il a conduit un travail de fond, constant et méthodique, largement salué par les acteurs locaux. Parmi les actions structurantes menées, la mission de la construction du siège régional de la GMD a constitué un symbole fort et un levier décisif d’ancrage durable du mouvement.

Dans un entretien accordé à un reporter de guinee114.com, honorable Mamadou Lamine Diallo, dit Mamadou Thug, est revenu sur le rôle déterminant joué par le ministre : « Le ministre du Tourisme est un exemple de fils fidèle à ses engagements. C’est un modèle de serviteur du Président Mamadi DOUMBOUYA loin de la lumière et des micros, le silence et la discrétion sont ses vertus cardinales ».

Il a également souligné la capacité du ministre à mobiliser de grands électeurs (les opérateurs économiques, les mouvements de soutien de jeunes et des femmes), contribuant ainsi de manière décisive à la réussite du candidat porté par la mouvance GMD dans cette zone stratégique.

Prenant la parole lors du meeting, le ministre Mahamadou Abdoulaye Diallo a d’abord félicité les citoyens de Labé pour leur mobilisation grandiose en faveur du candidat Mamadi Doumbouya. Il a rappelé la trajectoire engagée depuis le 5 septembre 2021 : « Comme nous le savons, depuis le 5 septembre, nous avons un champion qui a commencé à construire ce pays mètre par mètre, kilomètre par kilomètre ».

Par ce message, il a appelé à une mobilisation pour un vote massif dès le premier tour, estimant que les prémices de la victoire sont désormais clairement visibles sur le terrain.

Mamadou Macka DIALLO depuis Labé

