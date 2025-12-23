Ousmane Koulibaly aux membres des CACV : « Vous avez le sort du pays dans vos mains »

En prélude à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, quarante-huit (48) membres de la Commission administrative de centralisation des votes (CACV) de Gueckédou ont prêté serment ce lundi au tribunal de première instance (TPI) de la localité, conformément aux dispositions de l’article 104 du Code électoral.

À l’ouverture de la cérémonie, le substitut du procureur de la République, Mamadou Aliou Bah, a rappelé le cadre légal de cette prestation de serment. Selon lui, cette étape est une exigence formelle prévue par la loi électorale.

« Suivant courrier numéro 124 du 19 décembre 2025, le premier président de la cour suprême a ordonné aux présidents de tribunaux de première instance et aux juges de paix de recevoir la prestation de serment des membres de CACV relevant de leur ressort. Et c’est en application des dispositions de l’article 104 du nouveau code électoral. Cet article dit que dans les huit jours qui suivent leur nomination par le président du conseil national électoral, les membres de la commission administrative de la centralisation des votes prêtent serment devant le tribunal de première instance en ces termes : moi je jure et promets sur l’honneur de remplir fidèlement mes fonctions de membre de la CACV. De n’obéir qu’à la seule autorité de la loi. D’agir en toute indépendance, transparence et impartialité. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi », a rappelé le substitut Bah.

Poursuivant son intervention, il a insisté sur l’obligation de neutralité qui s’impose aux membres de la commission.

« Monsieur le président, il résulte de cette disposition que les membres de CACV doivent agir à l’occasion de cette élection présidentielle en toute indépendance, impartial. Ils ne doivent obéir qu’à la loi », a-t-il déclaré.

Prenant la parole à son tour, le président du tribunal de première instance de Gueckédou, Ousmane Koulibaly, a mis en exergue la lourde responsabilité qui incombe aux membres de la CACV dans le processus électoral.

« Vous devez comprendre que cette prestation de serment n’est pas une simple cérémonie ni un simple exercice. C’est un engagement solennel, d’honneur qui vous engage, qui vous fait obligation de réserve et de retenue. Vous bénéficiez là, une marque de confiance des 16 millions de guineens. La mission que vous allez désormais exercer, est une lourde et immense responsabilité. Car, vous devez recevoir et comptabiliser les voix de vos concitoyens. Et en matière électorale, la voix d’un citoyen est sacrée. Et il s’agit là, de départager les 9 candidats. Face à cette responsabilité, c’est pourquoi, le législateur a exigé à ce que vous prêtiez serment. On vous a soumis à cet exercice pour que vous puissiez savoir la portée de la responsabilité qui vous attend. Vous avez l’avenir politique et social de toute une nation dans vos mains. Pour ce faire, vous devez traduire fidèlement la voix de vos concitoyens sans tricherie. Alors si vous êtes choisi, vous devrez agir en toute responsabilité et en toute impartialité », a indiqué le magistrat.

Il a poursuivi son avertissement en insistant sur la neutralité absolue exigée des membres de la CACV.

« Vous avez le sort du pays dans vos mains. Ce n’est pas la moindre responsabilité, l’impartialité doit caractériser votre mission. Vous devez privilégier la bonne application de la loi. Ici, vos humeurs ne passent pas, vos passions ne passent pas. Vous devez mettre de côté toutes les questions liées à vos sentiments personnels ou individuels. En exerçant cette mission, vous n’appartiendrez à aucune famille, à aucune religion, à aucune région et aucune ethnie. Donc, vous passerez un à un devant ce tribunal vous jurer et devant les citoyens de Gueckédou que vous allez recevoir et traduire fidèlement leurs voix. Et la loi prévoit qu’en cas de parjure, vous serez susceptibles de vous exposer à des éventuelles poursuites », a averti le président du TPI de Gueckédou.

Il convient de préciser que les membres de cette commission proviennent de la Direction des élections, des partis politiques en lice ainsi que de la justice. Chaque commission est composée de quatre membres.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano