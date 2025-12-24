Kindia : Amadou Oury Bah clôt sa tournée de campagne dans une forte mobilisation populaire

A trois jours de la fin officielle de la campagne électorale, la place des Martyrs de Kindia a servi de cadre, mardi 23 décembre 2025, à un grand meeting de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD). Cette rencontre a marqué la dernière étape de la tournée nationale du directoire du mouvement à l’intérieur du pays, dans un climat de mobilisation et d’enthousiasme populaire.

Dès les premières heures de l’après-midi, militants, sympathisants et citoyens venus de différents quartiers de la cité des agrumes ont convergé vers le lieu du rassemblement. Tous étaient venus écouter le message du directeur national de campagne de la GMD, Amadou Oury Bah, dans une atmosphère de ferveur citoyenne.

Le meeting s’est tenu en présence de plusieurs membres du gouvernement de la Transition, de responsables locaux, du directeur préfectoral de campagne de Kindia ainsi que de nombreux cadres du mouvement. Une affluence qui traduisait l’adhésion populaire au projet porté par le candidat Mamadi Doumbouya.

Prenant la parole, Amadou Oury Bah a salué la mobilisation des populations de Kindia, qu’il a qualifiée de témoignage fort de leur attachement aux valeurs d’unité nationale et de cohésion sociale. Il a insisté sur la nécessité de maintenir cette dynamique autour du projet de société de la GMD, qu’il a inscrit dans une logique de refondation et de progrès pour l’ensemble du pays.

Le directeur national de campagne a également appelé les citoyens à préserver l’esprit de solidarité et à consolider les acquis enregistrés au cours des quatre dernières années. Selon lui, la réussite du projet politique du candidat Mamadi Doumbouya repose sur une mobilisation collective fondée sur l’unité, la stabilité et l’engagement citoyen.

« Aujourd’hui est un grand jour pour vous et pour nous tous. Nous nous retrouvons ici dans la joie, la paix et la fraternité. C’est dans cet esprit d’unité que cette rencontre se tient, et c’est précisément cet esprit que nous avons voulu insuffler tout au long de cette campagne électorale », a-t-il déclaré devant la foule.

Poursuivant son intervention, Amadou Oury Bah a mis en avant la démonstration tangible du soutien populaire au candidat de la GMD. « Il n’y a pas de victoire plus belle que celle qui se construit sur la dignité et l’honneur du peuple. Aujourd’hui, avec cette rencontre, nous avons une démonstration éclatante de la mobilisation en faveur de notre candidat, le président Mamadi Doumbouya. Ce rassemblement et ce soutien populaire sont des signes clairs de la confiance et de l’espoir que vous placez en lui. C’est pourquoi je vous appelle, d’une seule voix, à voter massivement pour Mamadi Doumbouya le 28 décembre prochain. Chaque voix compte. Nous avons besoin de chacun d’entre vous : jeunes, femmes, adultes, citoyens de toutes générations. Ce vote n’est pas seulement un acte politique, il est l’expression de votre espoir et de votre désir de progrès et de stabilité pour notre pays », a-t-il lancé en direction de la foule.

Dans un ton se voulant rassurant, le directeur national de campagne a présenté Mamadi Doumbouya comme un symbole de stabilité et de cohésion nationale. « Il est le symbole de la stabilité, de la cohésion et du progrès pour la Guinée. Le 28 décembre, je vous demande de répondre tous présents, sans exception. Allez dans les villages, dans les quartiers, faites du porte-à-porte. Encouragez chaque Guinéen et chaque Guinéenne à faire entendre sa voix en faveur de Mamadi Doumbouya. Ce défi est important pour nous tous, et c’est ensemble que nous réussirons. Soyons à la hauteur de cet engagement. Je compte sur chacun de vous pour mobiliser, convaincre et faire de cette journée un moment historique », a-t-il exhorté.

S’adressant particulièrement à la jeunesse, Amadou Oury Bah a appelé à la discipline, à la vigilance et au respect de la paix durant tout le processus électoral. Il a également adressé un message aux forces de défense et de sécurité, soulignant que la population compte sur elles pour garantir la sécurité et le bon déroulement du scrutin.

Enfin, il a lancé un appel aux artistes, qu’il a présentés comme des vecteurs de la culture et de la joie populaire. « La scène est à vous pour célébrer, chanter et danser, afin que le 28 décembre, la victoire de Mamadi Doumbouya soit non seulement un choix politique, mais aussi un acte de joie collective. Le 28 décembre, c’est Mamadi Doumbouya que nous soutenons. C’est lui qui portera notre avenir vers la prospérité. Ensemble, faisons de cette journée un moment inoubliable pour la Guinée. Merci à tous et à bientôt dans les urnes », a-t-il conclu.