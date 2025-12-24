Promouvoir activement la responsabilité de la Société et construire ensemble une Afrique verte et belle

Sous le soleil de l’après-midi se reflétant sur les vastes eaux du réservoir de l’Aménagement Hydroélectrique de Souapiti, plusieurs employés de la Centrale, tenant avec précaution cinq tortues à carapace plissée d’Afrique récemment secourues, se sont doucement penchés pour les déposer sur la rive, les laissant regagner lentement leur milieu naturel. La remise en liberté, simple et silencieuse, a insufflé une nouvelle vie à ces eaux et laissé une image chaleureuse et sincère de la relation harmonieuse entre l’homme et la nature.

Cette activité de remise en liberté a contribué, à sa mesure, à la protection des ressources biologiques et à la restauration de l’équilibre écologique. Elle a également permis de sensibiliser les employés et le public local à la protection des tortues et, plus largement, à la préservation de la biodiversité. Plus tôt dans l’année, cette entreprise chinoise a par ailleurs organisé une action écologique intitulée : « L’environnement est notre maison, sa protection est l’affaire de tous », mobilisant des employés chinois et guinéens pour nettoyer les plages de Conakry des bouteilles en plastique, sacs d’emballage et engins de pêche abandonnés, tout en sensibilisant les visiteurs à l’importance de la protection du milieu marin. Cette initiative a non seulement amélioré l’état environnemental des plages, mais a également contribué à renforcer, chez les visiteurs, une prise de conscience en faveur de la protection de l’environnement et des océans, réduisant ainsi la pollution à la source.

Au-delà de ces actions d’intérêt public, l’entreprise s’investit activement dans les échanges humains et culturels, favorisant l’enrichissement mutuel des civilisations et le rapprochement des peuples chinois et guinéen. À l’occasion de fêtes traditionnelles des deux pays, telles que l’Aïd el-Fitr ou la Fête des Bateaux-Dragons, des activités communes ont été organisées — matchs de football, confection de zongzi — afin de promouvoir le dialogue et la fusion harmonieuse entre la culture traditionnelle chinoise et la culture locale guinéenne. En outre, l’entreprise a participé à la construction de routes et d’infrastructures publiques pour les populations locales et a fait don de médicaments, de denrées alimentaires, de fournitures éducatives et de matériaux de construction aux communautés, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie.

Cette entreprise chinoise est China International Water & Electric Corp. (CWEG) – Guinée SARL. Fidèle à sa philosophie de « développement vert et coexistence harmonieuse », elle s’attache depuis toujours à traduire ces valeurs en actions concrètes. À l’avenir, CWEG continuera à assumer ses responsabilités sociétales selon des standards toujours plus élevés, à explorer des formes diversifiées d’actions d’intérêt public et à apporter davantage de sagesse et d’engagement au bien-être du peuple guinéen, au développement vert de l’Afrique et à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.