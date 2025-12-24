Conakry : Charles Katty mobilise les bouchers du plus grand abattoir autour du programme de la GMD

Mercredi 24 décembre, aux environs de 10 heures, le plus grand abattoir de Conakry, réputé être un fief historique de l’opposition guinéenne, a été le théâtre d’une mobilisation politique inédite. Dans une ferveur et un engouement rarement observés dans ce lieu stratégique, Charles Katty, ancien directeur général adjoint de l’OGP, est allé à la rencontre des bouchers et des acteurs de la filière viande dans le cadre d’une vaste opération de sensibilisation et de mobilisation citoyenne en faveur de la candidature du Général Mamadi Doumbouya (GMD).

Loin des démonstrations folkloriques et des animations festives habituelles, Charles Katty a fait le choix du pragmatisme et de la pédagogie. Devant une assistance attentive et conquise, il a mis l’accent sur un aspect fondamental du processus démocratique : le vote. Dans un exercice jugé essentiel au regard des réalités sociologiques du pays, l’ex-DGA de l’OGP a expliqué, de manière simple et concrète, comment voter, rappelant que de nombreux citoyens guinéens ne maîtrisent pas encore les mécanismes électoraux.

« Il est important que chaque citoyen sache non seulement pourquoi il vote, mais aussi comment il vote », a-t-il insisté devant les bouchers.

Au cœur de son message, Charles Katty a également présenté les grandes lignes du programme de société 20-40, en mettant un accent particulier sur un point qui touche directement les préoccupations des bouchers : la modernisation de l’ensemble des abattoirs de Guinée. Un projet très attendu par les professionnels du secteur, confrontés depuis des années à des infrastructures vétustes et à des conditions de travail difficiles. « Le programme 20-40 prévoit la modernisation de tous les abattoirs du pays. C’est une priorité pour améliorer l’hygiène, la sécurité alimentaire et les conditions de travail des bouchers », a-t-il souligné.

Dans un geste hautement symbolique, Charles Katty a été accueilli et s’est présenté aux bouchers avec des noix de cola, symbole traditionnel de respect, de considération et de fraternité. Un acte fort qui a facilité le dialogue et renforcé l’adhésion autour de son message et de son mouvement.

Cette démarche sobre, directe et axée sur le contenu plutôt que sur le spectacle a marqué les esprits. Dans ce lieu emblématique, la mobilisation observée est perçue par de nombreux observateurs comme un signal fort : celui d’un intérêt croissant pour le projet porté par la GMD, même au sein de zones jusque-là réputées réfractaires.

Une initiative qui pourrait bien faire école dans la stratégie de proximité et de conscientisation citoyenne à l’approche des échéances politiques à venir.

Fodé Bibi Sacko