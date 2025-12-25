Campagne à Kaloum : quand la bataille de la mobilisation vire à la guerre de récupération

À quelques jours de l’élection présidentielle du 28 décembre, la question de la mobilisation réelle s’impose comme un défi majeur pour de nombreux cadres et acteurs institutionnels. Dans ce contexte tendu, certaines initiatives citoyennes deviennent des terrains de convoitise politique, où la quête de visibilité l’emporte parfois sur le respect des initiateurs. C’est dans ce climat que s’inscrit l’incident survenu hier mercredi à Kaloum.

Une marche des transporteurs du port de Conakry, organisée en soutien au candidat Mamadi Doumbouya, a tourné à la querelle ouverte entre ses initiateurs et certains responsables politiques, accusés de vouloir récupérer l’événement à des fins personnelles.

Selon nos informations, l’initiative de la mobilisation revient exclusivement aux transporteurs. Ces derniers avaient invité le ministre de la Culture, Moussa Moïse Sylla, à y prendre part en qualité d’accompagnateur. Acceptant l’invitation, le ministre a, à son tour, convié des artistes, lesquels ont été acheminés sur des remorques pour rejoindre la marche.

Mais à l’arrivée à la place des Martyrs, la situation se tend brusquement. L’entrée remarquée de Baidy Aribot et d’Apach Bereté, qui s’insèrent aussitôt dans le cortège aux côtés du ministre, provoque l’ire des transporteurs. Ces derniers exigent le départ immédiat de Baidy Aribot des rangs de la marche.

« Ils veulent récupérer cette marche pour aller montrer les images au président, comme si c’était eux qui avaient mobilisé. Nous ne voulons pas qu’ils s’associent à notre marche », lâche un transporteur de remorque du port, visiblement excédé.

Malgré la tension, la marche se poursuit. En direction du Palais du peuple, le ministre Moussa Moïse Sylla monte sur le capot d’un véhicule. Là encore, les transporteurs marquent clairement leur désaccord et prennent leurs distances avec leur invité.

« Que le ministre Moussa Moïse Sylla fasse sa marche à part. Nous ne sommes pas ensemble », tranche un autre transporteur.

La réplique ne tarde pas. Un cadre du ministère de la Culture, présent aux côtés du ministre, dénonce ce qu’il qualifie de revirement : « Vous nous avez trahis. Ce n’était pas ce qui était convenu ».

Dès lors, le divorce est consommé. Entre accusations de trahison et soupçons de récupération, l’épisode met en lumière une réalité bien connue en période de campagne : la difficulté pour certains cadres de mobiliser par eux-mêmes, au point de chercher à s’adosser à des initiatives populaires déjà existantes pour exister politiquement.

Après cet épisode, les transporteurs sont restés focus sur leur marche en direction de l’aéroport, réaffirmant leur autonomie, tandis que les acteurs du monde de la culture se regroupaient au Palais du peuple pour exprimer leur soutien au candidat Mamadi Doumbouya, chacun désormais sur son propre terrain.

Fodé Soumah