N’Zérékoré : des millions partis en fumée après l’incendie de quatre boutiques

Par LEDJELY.COM

Un violent incendie s’est déclaré dans la matinée de ce jeudi 25 décembre 2025 au quartier Gbangana, dans la commune urbaine de N’Zérékoré. Si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, le sinistre a provoqué d’importants dégâts matériels. Quatre boutiques et leurs contenus ont été entièrement consumés par les flammes, malgré une intervention rapide des riverains.

Sous le choc, Alfred Kolié Honomou, l’un des sinistrés, est revenu sur les circonstances de l’incendie au micro de notre correspondant.

« « Ce matin, nous étions ici lorsque mon père m’a appelé pour aller rencontrer un chauffeur. Comme je suis moi-même chauffeur, j’étais en route quand on m’a informé que notre magasin avait pris feu. Au total, quatre boutiques ont été incendiées, dont un salon de coiffure. Les autres contenaient des boissons et du carburant », a-t-il expliqué.

Face à l’ampleur des pertes, la victime lance un appel pressant à l’aide à l’endroit des autorités et des personnes de bonne volonté.

« Je ne peux pas donner le montant exact des dégâts, mais ils peuvent atteindre des dizaines de millions de francs guinéens. Je sollicite donc vraiment l’aide du gouvernement ainsi que celle des personnes de bonne volonté », a lancé Alfred Kolié Honomou, le visage marqué par l’émotion.

Pour l’heure, les causes exactes de l’incendie restent inconnues. Toutefois, selon des sources concordantes, la présence de carburant dans l’une des boutiques pourrait être à l’origine du sinistre, une hypothèse qui reste à confirmer par les services compétents.

Foromo Béavogui

