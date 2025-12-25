Soutien à Mamadi Doumbouya : le PEDN clarifie sa position

Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a dénoncé avec vigueur mercredi 24 décembre 2025 une déclaration publique attribuée à un prétendu mouvement baptisé « la Jeunesse responsable du PEDN », annonçant un soutien au candidat Mamadi Doumbouya de la GMD, mercredi à la Maison de la presse. Selon le parti, cette initiative, qui « n’engage ni de près, ni de loin le PEDN », ne vise qu’à « semer la confusion » et à porter atteinte à l’image et à la crédibilité du parti.

Selon le communiqué officiel du parti, ce mouvement fictif a diffusé des « consignes irrespectueuses de l’unité et de la cohésion des organes directeurs », mais « n’engage ni de près, ni de loin le PEDN ». Le parti estime que « cette appellation est une pure invention, utilisée de manière illégitime et trompeuse, sans aucun mandat ni reconnaissance des instances dirigeantes du Parti ».

Le PEDN insiste sur sa discipline et son organisation : « Toute communication engageant le Parti ne peut émaner que de ces deux organes supérieurs dirigés par le Président du Parti ». Selon le parti, la déclaration incriminée vise uniquement « à semer la confusion, de porter atteinte à l’image et à la crédibilité du PEDN ».

Par ailleurs, le parti lance un appel solennel à ses militants et sympathisants : « Nous invitons chaque militant et sympathisant à voter librement le 28 Décembre 2025 selon son intime conviction, c’est-à-dire pour le candidat de son choix, dans le respect des lois de la République et des valeurs démocratiques ».

Siby