Honorable Hamidou Camara: le profil rare d’un intellectuel hors pair et d’un grand mobilisateur en région forestière

En région forestière, l’honorable Hamidou Camara mobilise pour le candidat de la GMD et s’impose progressivement comme l’un des atouts majeurs de la Nouvelle République.

Après le succès retentissant de la campagne référendaire en région forestière, couronnée par une victoire écrasante du « Oui », sur fond d’adhésion populaire aux idéaux du Président de la Transition, l’un des principaux artisans de ce raz-de-marée démocratique, l’honorable Hamidou Camara, a de nouveau retroussé les manches pour redescendre dans l’arène politique.

Reconnu comme l’un des fils les plus audibles de cette région stratégique, il est reparti à la rencontre des populations avec une capacité rare : celle de traduire, d’expliquer et de faire porter le projet de société du candidat de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD) auprès des communautés locales.

Directeur régional adjoint de campagne, chargé de la planification, de la stratégie et des opérations dans la région de N’Zérékoré, Hamidou Camara n’a ménagé aucun effort pour sensibiliser et mobiliser. Il s’est investi pleinement, avec méthode et énergie, sillonnant l’ensemble des localités de la région forestière, véritable réservoir électoral, susceptible de garantir une victoire nette et incontestable au candidat Mamadi Doumbouya.

De Guéckédou à Macenta, de N’Zérékoré à Yomou, de Lola à Beyla, en passant par Sinko, la mobilisation a été sans précédent. Partout où la délégation est passée, l’enthousiasme populaire s’est exprimé avec force : des foules nombreuses, engagées et résolument tournées vers l’avenir.

Cette mobilisation exceptionnelle repose sur un double levier. D’une part, le bilan du Président Mamadi Doumbouya, largement expliqué et défendu auprès des populations. D’autre part, la qualité du messager. La réputation de rigueur, d’intégrité et de sens élevé du devoir de Hamidou Camara fait aujourd’hui l’unanimité. Au sein du Conseil national de la Transition comme dans les départements ministériels, un consensus se dégage sur la solidité de son engagement, notamment dans les travaux budgétaires et financiers, attestée par des rapports officiels.

Intellectuel rigoureux, technocrate confirmé et mobilisateur de terrain, Hamidou Camara incarne cette nouvelle génération de responsables publics capables de concilier expertise, proximité avec les populations et efficacité politique.

En un mot comme en mille, Hamidou Camara s’impose comme un atout stratégique pour la Nouvelle République.

Mamadi Kaba