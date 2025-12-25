Noël à Kankan : l’évêque appelle à la paix et à la responsabilité citoyenne

À l’instar de leurs coreligionnaires à travers le monde, les chrétiens de Kankan ont célébré, ce jeudi, la fête de Noël dans une ferveur religieuse empreinte de joie, de recueillement et de prière. Cette célébration marquant la naissance de Jésus-Christ s’est déroulée au sein de la paroisse Notre-Dame de la Victoire et de la Paix. Moment fort de la vie chrétienne, Noël a également servi de cadre à un message de paix, d’unité et de responsabilité citoyenne, dans un contexte national marqué par la tenue de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

Dès les premières heures de la matinée, la cathédrale Notre-Dame de la Victoire et de la Paix a refusé du monde. De nombreux fidèles s’y sont massés pour accomplir leur devoir religieux et communier dans la prière. Dans son homélie, Monseigneur Alexis Aly Tagbino, évêque du diocèse de Kankan, a rappelé l’importance de la participation citoyenne et du respect des valeurs démocratiques.

« Le dimanche prochain, 28 décembre 2025, après les élections référendaires ayant conduit à l’adoption d’une nouvelle Constitution, nous retournerons aux urnes pour choisir le prochain président de la République, appelé à présider aux destinées de notre pays. Le vote est un devoir civique. Chacun doit y participer librement, selon sa conscience et sa conviction », a rappelé le prélat.

L’évêque de Kankan a également souligné l’engagement de la Conférence épiscopale de Guinée en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale.

« Soucieuse de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale, la Conférence épiscopale de Guinée accompagne par la prière la transition et les prochaines élections présidentielles, dont dépend l’avenir de notre pays. Notre souhait est que ces élections se déroulent dans la confiance, la transparence et la paix », a-t-il poursuivi.

Dans la même dynamique, Monseigneur Alexis Aly Tagbino a exhorté l’ensemble des Guinéens à rejeter toute forme de violence.

« Nous appelons tous les Guinéens à dire non à la logique de la violence et à œuvrer pour une paix véritable, enracinée dans l’amour. Que le mal soit vaincu par le bien », a-t-il insisté.

Pour clore son homélie, l’évêque a confié la transition et le processus électoral à la prière, implorant l’intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, afin que le futur président soit guidé par la sagesse, l’écoute et le discernement, et qu’il gouverne dans la vérité, la justice et l’amour.

La célébration s’est achevée par des prières pour la paix, la santé et la cohésion nationale, avec l’espoir d’un Noël placé sous le signe de l’amour et de l’unité pour tous les Guinéens.

Michel Yaradouno, depuis Kankan