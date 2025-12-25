Kankan : Hamidou Sylla boucle son séjour par une campagne de proximité à Batè-Djirlan

En ce jeudi 25 décembre 2025, dernier jour de la campagne présidentielle en prélude au scrutin de ce dimanche, les cartes sont rebattues en faveur du candidat de la Génération pour la modernité et le développement (GMD), Mamadi Doumbouya. En séjour dans le Nabaya depuis plus de deux semaines, le Directeur général du Fonds d’entretien routier (FER), Hamidou Sylla, a bouclé son séjour par une opération de sensibilisation des populations de Batè-Djirlan, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan.

Cet exercice a consisté à renforcer la mobilisation des populations autour d’un vote massif pour le candidat Mamadi Doumbouya. Cette campagne de proximité a également permis d’expliquer la procédure de vote afin d’éviter les bulletins nuls, tout en insistant sur la nécessité pour les électeurs de se rendre aux urnes tôt le matin du 28 décembre 2025.

« Le jour du vote, vous recevrez ce spécimen. Vous verrez que la photo du Président Mamadi Doumbouya est en première position. Il est important de montrer cela à nos mamans pour les aider à bien voter. C’est la première photo sur le spécimen. Même si vous avez un peu de mal à voir clairement, vous remarquerez la photo en haut du spécimen. Vous devez voter pour le candidat Mamadi Doumbouya. Avez-vous compris ? Si vous observez bien sa photo, vous verrez une colonne devant elle. C’est dans cette colonne qu’il faut cocher. Vous pouvez soit utiliser votre doigt pour mettre une marque indélébile dans la case, soit utiliser un stylo. Veuillez vous assurer de ne pas annuler votre bulletin, car sinon votre vote ne sera pas pris en compte pour notre candidat », a expliqué Demba Kébé, au nom du Directeur Hamidou Sylla.

Justement, le Directeur général du Fonds d’entretien routier (FER) dit boucler cette campagne de proximité sur une note de satisfaction générale. Partout sur son passage, il affirme avoir été accueilli, écouté et acclamé par les populations, lesquelles lui ont exprimé leur volonté de voter pour le candidat de la Génération pour la modernité et le développement (GMD), Mamadi Doumbouya.

« C’est dans la dynamique de la campagne de proximité que nous avons entamée depuis plusieurs semaines ici à Kankan. Vous vous en souvenez : avant-hier, nous étions à Moussayah et aujourd’hui à Batè-Djirlan. Avant ces deux localités, nous avons mené des activités dans la commune urbaine de Kankan, à Batè-Nafadji, à Djelybakôrô, mais aussi à Siguiri. Partout où nous sommes passés, le message est resté le même : voter pour la GMD le 28 décembre prochain afin de nous permettre de poursuivre l’élan de développement amorcé ces dernières années. Nous bouclons cette activité avec satisfaction et avec la ferme conviction que notre candidat remportera le scrutin du 28 décembre haut la main », a déclaré le Directeur général.

Pour rappel, plus de 6,5 millions de Guinéens sont appelés aux urnes le dimanche 28 décembre prochain pour élire le Président de la République pour un mandat de sept ans, renouvelable. Sous la bannière de la Génération pour la modernité et le développement (GMD), le Président Mamadi Doumbouya part largement favori de cette élection, notamment au regard du bilan jugé positif de ses quatre années de gestion.

Mohamed Nana BANGOURA